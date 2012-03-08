دستور اوباما جهت بررسی طرح حمله به سوریه/ هشدار درباره خطرات حمله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوستون گلوب، این فرماندهان ارتش آمریکا پس از آن از صدور فرمان بررسی طرح های ابتدایی حمله به سوریه توسط باراک اوباما سخن می گویند که روز سه شنبه سناتور "جان مک کین" از لزوم حمله هوایی به سوریه سخن گفته بود.

اشاره ای به نام این دو فرمانده نشده اما بوستون گلوب در مورد این دو فرمانده می نویسد : این دو فرمانده درباره خطرات پیرامون حمله به سوریه نیز به پنتاگون هشدار داده اند.

این در حالی است که "لئون پانتا" وزیر دفاع و ژنرال "مارتین دمپسی" رئیس ستاد مشترک آمریکا پیشتر با حضور در جلسه استماع سنا درباره وضعیت موجود در سوریه توضیحاتی را ارائه کرده بودند.

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در این جلسه گفت: نظامیان آمریکایی آماده اند در صورتی که از آنها خواسته شود در مسئله سوریه دخالت کنند.

وی با این حال اذعان کرد که تا کنون درخواستی از سوی اتحادیه عرب برای مداخله نظامی در این کشور نشده است. از سوی دیگر "لئون پانتا" وزیر دفاع آمریکا در سخنرانی خود در کنگره آمریکا اعلام کرد این کشور برنامه ای برای حمله نظامی به سوریه ندارد.



