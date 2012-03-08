بررسی مدیریت صحیح مساجد و مدارس دینی در اوگاندا / نمایشگاه عکس مبانی رنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت صحیح مساجد و مدارس دینی با برگزاری دوره آموزشی در مرکز شیعیان منطقه مانگو گیسانیی شهر کامپالا، پایتخت جمهوری اوگاندا، مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.



این دوره همزمان با سالروز ولادت امام حسن عسکری(ع) آغاز شد و به‌مدت یک‌ماه ادامه دارد.



این دوره آموزشی توسط قاسم عبد‌السلام، عبدالمطلب، سلیمان عیسی، یوسف منیر و محمد موکاسا، از فارغ‌التحصیلان جامعةالمصطفی(ص) العالمیه، اداره خواهد شد.



همچنین قرار است در این دوره برخی علمای کشورهای اسلامی و عربی به ویژه ایران و لبنان درباره چگونگی مدیریت صحیح مساجد و مدارس دینی سخنرانی کنند.



همایش بین‌ المللی "قرآن و مستشرقان" فراخوان شد



همایش بین‌ المللی قرآن و مستشرقان از سوی مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) جامعه المصطفی(ص ) العالمیه فراخوان شد.



این همایش در سه محور علوم قرآن، روش‌شناسی مطالعات قرآنی مستشرقان، زبان، ادبیات و ساختار قرآن فراخوان شده و علاقمندان می توانند اثار خود را در این محورها ارسال کنند.



بنا بر این گزارش وحی، نزول قرآن، ابعاد اعجاز قرآن، تحدی قرآن، تحریف‌ ناپذیری قرآن، نسخ، محکم و متشابه، اسباب نزول، قرائات، قاریان، مبانی و قواعد و روش‌های تفسیر، اسرائیلیات در تفسیر، جمع قرآن، کتّاب وحی، مصاحف، نسخه‌های خطی، تاریخ تفسیر موضوعات بیان شده در محور علوم قرآنی هستند.



همچنین سیر مطالعات قرآنی در غرب از ابتدا تا کنون (مراحل، انگیزه‌ها، اهداف تأثیر و تأثرات و رویکردها)؛ شخصیت‌شناسی قرآن‌پژوهان غربی، بررسی شیوه‌های جدید مستشرقان در تفسیر قرآن(تحلیل روانشناختی، تحلیل تاریخی، هرمنوتیک و قرآن) از موضوعاتی است که در محور روش‌شناسی مطالعات قرآنی مستشرقان گنجانده شده است.



همچنین ادبیات قرآنی و مباحث لفظی قرآن، خط عربی، پیوستگی و انسجام ساختاری آیات قرآن، واژگان دخیل، نقش زبان‌های سامی در تفسیر قرآن، بلاغت در قرآن، استعاره در قرآن نیز از موضوعات مطرح شده در محور زبان، ادبیات و ساختار قرآن است.



گفتنی است این همایش در سال 91 برگزار خواهد شد.



برپایی نمایشگاه عکس مبانی رنگ در نگارخانه جهاد دانشگاهی قم



نمایشگاه عکس دانشجویان مرکز علمی و کاربردی جهاد دانشگاهی قم در نگارخانه دانشجویی شمسه برگزار شد.



این نمایشگاه از امروز تا 23 اسفند ماه در دو نوبت صبح و عصر برای بازدید علاقمندان دایر است.



علاقمندان می‌توانند در نوبت صبح از ساعت 9 تا 12 و عصر از ساعت 17 تا 20 از این نمایشگاه واقع در خیابان شهید فاطمی، مرکز آموزش زبان‌های خارجی، نگارخانه شمسه بازدید کنند.



در این نمایشگاه 25 اثر از کارهای گرافیکی مربوط به مبانی رنگ توسط دانشجویان مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی واحد قم به نمایش درآمده است.



این آثار با موضوعاتی مانند چهارفصل، حیوانات و ... مبانی علمی رنگ را به تصویر کشیده است و در خلق آثار از تکنیک گواش بهره برده شده است.



طراحی آثار خلق شده وهمی و مبتنی بر خلاقیتهای فردی دانشجویان است و مخاطب باید با بهره گیری از نمادهای رنگ به برداشت شخصی از هر تصویر برسد.



این نمایشگاه به همت دانشجویان علمی کاربردی جهاد دانشگاهی و امور فرهنگی و دانشجویی این مرکز آموزش عالی دایر شده است.