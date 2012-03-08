46 هزار فقره اشتغال در زنجان ایجاد شد

فضایل مقدسی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، اشتغال ایجاد شده در بهمن ماه را 46 هزار و 395 اشتغال عنوان کرد و افزود : نسبت به بهمن ماه 116 درصد رشد داشته است .



وی اظهار داشت : در حوزه مسکن تعهد اشتغال 15 هزار و 191 نفر بود که 18 هزار و 369 اشتغال ایجاد شده که 121 درصد رشد داشته که اشتغال ایجاد شده در ماه گذشته 17 هزار و 139 اشتغال بود که 8 درصد نسبت به جلسه قبل رشد داشته است.



مدیر کل تعاون ، کار و رفاه زنجان، افزود : در حوزه کشاورزی تعهد اشتغال 5 هزار و 306 اشتغال بود که 5 هزار و 600هزار شغل ایجاد شده که 6 درصد بیشتر از تعهد اشتغال است .



وی، تعهد اشتغال در بخش خدمات و بازرگانی را 14 هزار و 652 شغل یاد کرد که 17 هزار و 939 اشتغال ایجاد شده که 122 درصد رشد داشته و نسبت به جلسه قبل که 15 هزار و 778 اشتغال بود.



مدیر کل تعاون ،کار و رفاه زنجان ، در ادامه تاکید کرد : در حوزه صنعت و مدن تعهد اشتغال 3 هزار و 157 مورد بود که 3 هزار و 350 اشتغال ایجاد شده که 8 درصد بیشتر تعهد اشتغال ایجاد شده است .

مقدسی گفت: در حوزه صنایع دستی و گردشگری ، از تعهد دو هزار و 200 اشتغال دو هزار و 224 اشتغال ایجاد شده است که رشد 5 درصدی داشته است .



وی افزود : حوزه خدمات و بازرگانی بیشترین تعهد اشتغال و صنایع دستی کمترین تعهد اشتغال را دارد .



مدیر کل تعاون ، کار و رفاه زنجان ، گفت : در شهرستان زنجان از 19 هزار و 127 اشتغال 19 هزار و 129 اشتغال ایجاد شده معادل 100 درصد ، ابهر از 6 هزار و 316 تعهد اشتغال 9 هزار و 394 اشتغال معادل 49 درصد ، ایجرود از دو هزار و 355 اشتغال تعهد شده 6 ، دو هزار و 500 اشتغال معادل 6 درصد تعهد اشتغال ، خرمدره از دو هزار و 662 تعهد اشتغال 3 هزار و 754 اشتغال ایجاد معادل 141 درصد ، خدابنده از 4 هزار و 883 اشتغال 6 هزار و 254 اشتغال ایجاد کرده و طارم از دو هزار و 657 اشتغال دو هزار و 937 اشتغال ایجاد کرده است .

مقدسی یاد آور شد : طارم بیشترین تعهد اشتغال ، ابهر ، ایجرود را به خود اختصاص داده اند .