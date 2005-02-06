600 ميليارد ريال براي اجراي طرح سدها و بندهاي زود هنگام اختصاص مي يابد

در صورت تصويب مجلس شوراي اسلامي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه خواهد داشت مبلغ 600 ميليارد ريال را براي اجراي طرح هاي كوچك تامين آب، بندها و سدهاي كوتاه و زود بازده در حوزه هاي آبريز كه داراي توجيه فني و اقتصادي و زيست محيطي بوده و حداكثر در مدت 2 سال به بهره برداري مي رسند، اختصاص دهد.

به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از سازمان مديريت و برنامه ريزي، در لايحه بودجه سال 1384 كل كشور پيش بيني شده است، اين سازمان مبلغ 120 ميليارد ريال را براي احياء، مرمت و لايروبي قنوات كشور اختصاص دهد.

در اين لايحه همچنين پيش بيني شده است كه وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي با توجه به وظايف قانوني بطور مشترك فهرست طرح هاي مذكور را به تفكيك با مشخص كردن دستگاه اجرايي منطقه اي و استاني در سه ماه اول سال 84 تهيه و به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال كنند.

همچنين در صورت تصويب لايحه بودجه سال 1384 در مجلس شوراي اسلامي، دولت موظف است با رعايت قراردادهاي دوجانبه معاهدات بين المللي رودخانه هايي كه آب به خارج از كشور مي ريزد و تا ده سال آينده براي استفاده از سهميه آب از آن رودخانه طرحي وجود ندارد، براي افزايش اراضي آبي و جلوگيري از هدررفتن سرمايه ملي، اجازه بهره برداري از سهميه آب مزبور به كشاورزان منطقه صادر و حق انشعاب دريافت كنند.