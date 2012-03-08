1800 اثر به نخستین همایش منطقه ای شعر بهار آبادان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد پور غراوی علوانی پیش از ظهر پنج شنبه در آغاز به کار این همایش اظهار کرد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آبادان با همکاری اداره کل متبوع و انجمن شعر آبادان اقدام به برگزاری نخستین همایش شعر منطقه ای بهار آبادان کرد که تا کنون یک هزار و 800 اثر از استانهای مختلف هرمزگان، بوشهر، خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، فارس، چهارمحال و بختیاری و اصفهان در دو بخش آئینی و مذهبی (مهدویت، ظهور و انتظار) و آزاد به این همایش ارسال شده است.

وی از آمادگی و توانایی این شهرستان در برگزاری این جشنواره در سال آینده به صورت ملی خبر داد و افزود: شهرستان آبادان دارای جایگاه خاصی در ارائه فعالیتهای فرهنگی هنری است و همواره هنرمندان آن توانسته اند در حوزه های فرهنگی هنری بخوبی ایفای نقش کرده و فرهنگ غنی اسلامی را ترویج کنند.



سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آبادان درباره استانهای شرکت کننده در این همایش عنوان کرد: آثار متنوع و فاخری از استانهای مختلف کشور به دبیرخانه رسیده که انتخاب اشعار را برای هیئت داوران سخت کرده است.



نخستین همایش منطقه ای شعر بهار آبادان امروز پنجشنبه 18 اسفندماه ساعت در محل تالار مهر آبادان کار خود را آغاز کرد.