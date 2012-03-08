اخبار کوتاه سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام‌ عباس قنبری استاد حوزه و دانشگاه گفت: یکی از وجوه ممیز انسان از سایر موجودات زنده فرهنگ است.



وی افزود: فرهنگ هویت انسانی انسان رامی سازد وابعادگوناگون زندگی انسان راشکل می دهد.



قنبری گفت: رفتارهای مختلف و انگیزه های گوناگون بشر، همیشه تحت تاثیر فرهنگ قرار داشته و به هر اندازه مایه های فرهنگی فرهنگ، عمیق تر، جامع تر و هماهنگی آن با خواسته های طبیعی و فطرت انسان، بیشتر باشد نفوذ و تاثیر گسترده تری خواهد داشت .

وی افزود: ارزش های گران بهایی چون غرور ملی، روحیه اعتماد به خویش، نوآوری و خلاقیت ،پای بند ی به میثاق ها و تعهد و همه از چشمه سار فرهنگ غنی می جوشند.



قنبری تصریح کرد: گرایش به زندگی تجملی و روحیه تکاثر طلبی بویژه در میان عناصر انقلابی، انگیزه دفاع از انقلاب و ارزش ها را تضعیف می کند و افراد را به زندگی شخصی و برآوردن نیازهای تجملی مشغول می سازد.



این استادحوزه و دانشگاه به مهم ترین آسیب های فرهنگی و اجتماعی فرا روی انقلاب اسلامی اشاره و افزود: نفوذ اندیشه های غیر دینی، دنیاطلبی، تفرقه و نزاع میان مراکز علمی و دینی کشور و گسترش فرهنگ غرب و غرب زدگی و خروج از ساده زیستی و گرایش به اشرافیگری را از آسیب های فراروی انقلاب اسلامی دانست و دانش آموزان را به هوشیار در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن فراخواند.

برگزاری گفتمان دینی کارگاهی ایمان وخودباوری دینی در اسلام آباغرب



حجت الاسلام‌ عباس قنبری استاد حوزه و دانشگاه و کارشناس برنامه در خصوص موضوع گفتمان سخنان مبسوطی بیان و به تفاوت های اصولی، که مکتب تربیت الهی با مکاتب تربیتی بشری دارد اشاره و افزود: در نظام تعلیم و تربیت الهی و دینی محور و موضوع همه برنامه های آموزشی و تربیتی ایمان به خدای یگانه و هستی آفرین است و در سایه چنین ایمانی، ایمن سازی انجام گرفته و راه رشد و تعالی فراهم می شود.



کارشناس برنامه به فرهنگ علوی اشاره و تصریح کرد: در میان جوامع و مردمی همانند جامعه و مردم ماکه از قرن های پیشین دل به خاندان پیامبر سپرده اند و از میان کاخ های پر هیمنه جهان، خانه گلین و ساده علی (ع) و فاطمه (س) را انتخاب کرده اند فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت (ع) تاثیر بسیار بالایی در زندگی او داشته است.



قنبری تاکید کرد: در میان خصلت های انسانی و فضیلت های اخلاقی ، برخی چنان با اهمیت اند که می توان آنها را صفات سرنوشت ساز نامید خودباوری یا اعتماد به نفس ، در شمار این گونه فضایل روحی است.



مراسم تجلیل از مبلغات برتر قصرشیرین



حجت الاسلام محمد محمودی رئیس اداره تبلیغات اسلامی قصرشیرین گفت: وجود خواهران حوزوی و مبلغه یکی از بازوان توانای اداره تبلیغات اسلامی در اجرای طرح های مختلف فرهنگی است.



وی ضرورت توجه به نقش تبلیغی زنان، ضرورت استفاده از الگوهای تبلیغی شیعه مانند حضرت زهرا(س) و حضرت زینب(س) و لزوم تحمل مشکلات و برد باری در مسیر تبلیغ دین، از جمله مواردی بود که مطرح کردند.



وی در پایان با بیان اینکه در نهضت عاشورا برای نخستین بار به پیام رسانی بانوان توجه شده بر اهمیت درس گرفتن از این نهضت برای غنا بخشیدن به جریان‌های تبلیغی امروز تاکید کرد.



برگزاری گفتمان اهمیت و جایگاه ولایت فقیه درسنقروکلیایی



حجت‌ الاسلام حسین صلاحی از اساتید حوزه علمیه در سخنانی به آیات سوره مائده و 59 از سوره نساء و احزاب اشاره کرد و گفت: انسان برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی نیاز به راهنما دارد که بعد از رسول اکرم(ص) این رسالت به عهده‌ امامان معصوم اثنی عشری(ع) و در زمان غیبت امام عصر(عج) این وظیفه به عهده ولی فقیه است که وظیفه همگانی است که از ولایت مطلقه فقیه تبعیت کنیم.



صلاحی درادامه به ویژگی های ولایت فقیه از جمله تقوی، شجاعت بدون هوای نفس و آگاه به زمان بودن اشاره کرد و تصریح کرد: زندگی با اخلاص در ایمان و عمل از ویژگی های مقام معظم رهبری است.



کارشناس برنامه با بیان اینکه علت پیشرفت و عقب ماندگی ها در امور مختلف را درجامعه وقتی بحث و بررسی و ریشه یابی می کنیم می فهمیم که نیاز به یک لیدر قدرتمند و راهبر مقتدر در امور مختلف لازم و ضروری است لذا در این زمان نیز مقام معظم رهبری به حمدالله رهبری فرزانه، دانا و آگاه در تمامی زمینه هاست.





برگزاری گفتمان عفاف و حجاب در دانشگاه آزاد اسلامی سنقر



فرهنگیان از اساتید حوزه علمیه نرجسیه(س) شهر سنقر در سخنانی با بیان اینکه واژه حجاب دو معنای ایجابی و سلبی دارد افزود: بعد ایجابی آن وجوب پوشش بدن طبق محدوده شرعی و بعد سلبی آن حرمت تبرج ، خودنمایی و جلوه گری در برابر نامحرم است.



وی با بیان اینکه ما وظیفه داریم که دیگران را از آتش بی حجابی وبی عفتی نجات دهیم گفت: با حجاب بودن با علاقه به آراستگی و آرایش تناقض ندارد زیرا زن به طور فطری گرایش به زیبایی و آرایش دارد و رسول اکرم(ص) خود پیشتاز و الگوی آراستگی و نظافت به خصوص هنگام خروج از منزل بود.



کارشناس برنامه با ذکر این مطلب که در اسلام آراستگی و نظافت و آرایش برای زنان مجاز است اما نه در معرض نامحرمان و بیگانگان افزود: آراستگی زن باید در جهت تحکیم بنیان خانواده و صمیمی ترشدن آن باشد و از نگاه اسلام آرایش زن مخصوص شوهر و حریم اوست.



وی تصریح کرد: مبنای دین مبین اسلام این است که گناه آتش است و بی حجابی و بی حیایی هم آتش است و پوشیدن چادر شباهت ما را به فاطمه زهرا(س) بیشتر می کند و با این نشانه حضرت فاطمه زهرا(س) در قیامت ما را راحتر پیدا می کند و انشاءالله شفیع ما خواهد شد.



برگزاری گفتمان همایشی آسیب شناسی دینداری در عصر ارتباطات



حجت الاسلام مجید صفدری امام جمعه شهرستان ضمن بر شمردن آسیب های فناوری و ارتباطات مدرن نسبت به رویکرد جامعه و نسبت به مقوله دین و دینداری در عصر حاضر اشاره کرد و گفت: اهمیت توجه به مبانی دینی و اعتقادی و اخلاقی بیش از هر زمانی برای جوانان و جامعه ضروری ومهم است.



مجید صفدری افزود: طرح چنین گفتمانهایی در بین جوانان می تواند بخش عمده ای از آسیبهای احتمالی فناوری و تکنولوژی پیش رفته موجود که زاییده فرهنگ غربی است به حداقل رسانده وکاهش دهد.



وی گفت: جامعه باید به این نکته توجه داشته باشد که تهاجم فرهنگی غرب در عرصه ارتباطات مثل اینترنت و ماهواره و خانواده ها را و جوانان را هدف گرفته اند.

صفدری افزود: مسکوت گذاشتن حوزه نقد و نظر و آسیب شناسی عصر ارتباطات ظلمی جبران ناپذیر به پیکره جامعه است و لذا توسعه گفتمانهای دینی را به عنوان یکی از ارکان مبارزه با تهاجم فرهنگی عنوان کرد.



صدور450 گواهینامه قرآنی توسط اداره تبلیغات اسلامی اسلام آبادغرب

مجتبی عسکری کارشناس قرآنی اداره تبلیغات اسلامی اسلام آبادغرب افزود: قرآن کتاب خدا برای هدایت بشر و تمسک به قرآن کریم جزء اعتقاد، فرهنگ و باور آحاد مردم است و در راستای ترویج قرآن آموزی، کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی در نیمه دوم سالجاری اقدام به برگزاری 34 کلاس قرآن شهری و روستایی در رشته های مختلف کرد و در مجموع بیش از 480 نفر از خواهران و برادران در این دوره‌ ها شرکت کردند.



وی در پایان تصریح کرد: با اتمام کلاس های قرآن آموزی در شش ماهه دوم سالجاری تعداد 450 برگ گواهینامه جهت افراد برتر کلاس های قرآنی در رشته های قرائت سطح1،2 ،مفاهیم یک و دو و سه، تفسیر عمومی (نسیم حیات)، حفظ تهیه و صادر شده و به آنها اعطاء شد.



برگزاری همایش تجلیل ازفعالان قرآنی دردالاهو



اصحابی از اساتید حوزه و دانشگاه گفت: قرآن مجید متضمن کلیات برنامه زندگی بشراست، زیرا آئین اسلام که بهتر از هر آیین دیگری سعادت زندگی بشر را تامین و تضمین می کند از راه قرآن کریم به دست مسلمانان رسیده است ومواد دینی اسلام که یک سلسله معارف اعتقادی و قوانین اخلاقی وعملی است ریشه اصلی آنها در قرآن کریم است.



وی تصریح کرد: قرآن کتابی است که آفریدگار برای روش زندگی در دنیا و سعادت در آخرت نازل کرده است و توجه به ترویج فرهنگ قرآنی ازضروریات جامعه اسلامی است.



اصحابی در پایان با بیان اهمیت و جایگاه قرآن کریم افزود: نبی مکرم اسلام(ص) در حدیث ثقلین ازقرآن و اهل بیت به عنوان دو یادگار بسیار مهم یا دکرده است که این موضوع نشان دهنده اهمیت والای جایگاه قرآن کریم است که همگی باید بدان تمسک جوئیم.