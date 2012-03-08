کیف نمد نشان ملی مرغوبیت را دریافت کرد

مهرداد رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دو اثر صنایع دستی استان در پنجمین جلسه داوری نشان ملی مرغوبیت و برتری صنایع دستی در منطقه جنوب کشور در استان فارس نشان برتر را دریافت کردند، اظهار داشت: دست بند ملیله سازی و کیف نمدی موفق به دریافت نشان مرغوبیت از این استان شدند.

وی با اشاره به اینکه در نشست سوم داوری مرغوبیت اثرهای گلیم، ملیله، قالیچه، گبه ، نمد و گلیم گبه نشان مرغوبیت دریافت کردند، بیان داشت : در سال جاری هشت اثراز تولیدات صنایع دستی در این استان موفق به دریافت نشان ملی مرغوبیت و برتری شدند.

رئیسی اظهار داشت: استان های شرکت کننده در این جلسه داوری شامل بوشهر، خوزستان، هرمزگان، کهکیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی ، گلستان و چهار محال و بختیاری بودند.