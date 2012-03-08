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۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۳۳

از چهار محال و بختیاری/

کیف نمد نشان ملی مرغوبیت را دریافت کرد

کیف نمد نشان ملی مرغوبیت را دریافت کرد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری چهار محال و بختیاری گفت: کیف نمد و ملیه دوزی چهار محال و بختیاری نشان ملی مرغوبیت و برتری را دریافت کردند.

مهرداد رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دو اثر صنایع دستی استان در پنجمین جلسه داوری نشان ملی مرغوبیت و برتری صنایع دستی در منطقه جنوب کشور در استان فارس نشان برتر را دریافت کردند، اظهار داشت: دست بند ملیله سازی و کیف نمدی موفق به دریافت نشان مرغوبیت از این استان شدند.

وی با اشاره به اینکه در نشست سوم داوری مرغوبیت اثرهای گلیم، ملیله، قالیچه، گبه ، نمد و گلیم گبه نشان مرغوبیت دریافت کردند، بیان داشت : در سال جاری هشت اثراز تولیدات صنایع دستی در این استان موفق به دریافت نشان ملی مرغوبیت و برتری شدند.

رئیسی اظهار داشت: استان های شرکت کننده در این جلسه داوری شامل بوشهر، خوزستان، هرمزگان، کهکیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی ، گلستان و چهار محال و بختیاری بودند.

کد مطلب 1554957

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