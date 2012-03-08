برگ زرین دیگری از افتخارات ملت شجاع در انتخابات مجلس به ثبت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه آمده است: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در روز 12 اسفند با حضور پرشور و گسترده ملت مسلمان ایران در پای صندوق های رای در تاریخ جاودانه شد و برگ زرین دیگری بر برگهای زرین ملت شریف و تاریخ انقلاب افزوده شد.

در ادامه آمده است: حضور کم سابقه مردم مومن و انقلابی شهرستانهای رباط کریم و بهارستان را در انتخابات باشکوه مجلس نهم را یک اتفاق بزرگ توصیف کرد که عظمت حماسه آن جهانیان را مات و مبهوت ساخت و خط بطلانی بر تمامی توطئه های دشمنان و بازتاب داخلی شان کشید.

دربیانیه آمده است: در روز 12 اسفند جای جای شهرستانهای رباط کریم و بهارستان مملو ازمردان و زنان مسئولیت شناس این خطه بود که در لیبیک به ندای رهبرشان به پای صندوق های رای آمده بودند و با انتخاب اصلح به وظیفه دینی و ملی خود عمل کرده و یک بار دیگر الگوی مردم سالاری دینی را به رخ جهانیان کشیدند.

در بیانیه رئیس ستاد آمده است: این همه زیبایی و حماسه بزرگ در سراسر کشور را که موجب شادی دل رهبر عزیز و دوستداران انقلاب و یاس دشمنان شد ، هیچ قلم و زبانی یارای بیان آن ندارد، همانگونه که رسانه های خارجی با آن همه تکنیک و تجهیزات، بهت زده از انعکاس و نشر آن ماندند.

در پایان با تشکر از همه مجریان وعوامل نظارتی و رسانه ای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اعلام کرده، بیان کرده است: پیروز واقعی این انتخابات با شکوه را نه لیست ها و نه جناح ها و نه حتی اشخاص راه یافته به مجلس، بلکه تک تک آحاد ملت با رهبری رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای(مدظله العالی) هستند و نشان داده خواهد شد که اصل ولایت مطلقه فقیه با تار و پود فرد منتخب مردم عجین شده است.