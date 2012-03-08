به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل کتابخانه⁯های عمومی استان البرز، روستاهای با جمعیت بیش از هزار و 500 نفر و شهرهای کمتر از 6000 نفر در استان البرز بر اساس این تفاهم نامه صاحب کتابخانه می شوند.

نهاد کتابخانه ها ی عمومی کشور در این تفاهم نامه متعهد شده است که تجهیزات سخت افزاری، نرم افزاری ، منابع چاپی، چند رسانه ای و نیروی انسانی این کتابخانه⁯ها را تامین کند.

بر اساس این تفاهم نامه تامین زمین و احداث 11 باب کتابخانه تیپ یک(روستاهای با جمعیت 1500تا2500نفر ) با متراژ 120متر مربع،احداث 6باب کتابخانه تیپ دو (روستاهای با جمعیت 2500 تا 4000نفر)با متراژ 220مترمربع و احداث تعداد 12باب کتابخانه تیپ سه (روستاهای با جمعیت 4000نفر وشهرهای کوچک)با متراژ280مترمربع بر اساس نقشه های تیپ نهاد و تهیه تجهیزات چوبی کتابخانه⁯ها بر عهده استانداری البرز است.

زمان اجرای این تفاهم نامه حداکثر سه سال و زمان تحویل کتابخانه های عمومی موضوع این تفاهم نامه تا پایان سال 1393 خواهد بود.

