به گزارش خبرنگار مهر، نسرین سلطانخواه پیش از ظهر پنجشنبه در نشست تخصصی بررسی توانمندی و مسایل پژوهشی استان بوشهر اظهار داشت: دولت به امر پژوهش اهمیت خاصی می‌دهد و باید به سمت پژوهش‌های کاربردی و تجاری‌سازی دستاوردهای علمی و فناوری حرکت کنیم.

وی افزود: استان بوشهر دارای ظرفیت بسیار بالایی در حوزه‌های علمی و پژوهشی است و در سال‌های اخیر برای رشد و توسعه فعالیت‌های علمی و پژوهشی اقدامات خوبی در این استان صورت گرفته است.



معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان بر لزوم تقویت کارگروه‌های فناوری و پژوهش در استان‌ها تاکید کرد و یادآور شد: کارگروه‎های پژوهش، فناوری و نوآوری در استان‎ها جایگاه سیاست‌گذاری و برنامه‎ریزی دارند و رسالت آنها پیوند بین عرضه و تقاضا در عرصه پژوهش است.

سلطانخواه خاطرنشان کرد: این کارگروه‎ها باید با رصد اعتبارات علمی، فناوری و پژوهشی و متصل کردن آنها به مراکز علمی و دانشگاهی، اعتباراتی را که قرار است در این حوزه‎ها در استان‎ها هزینه شود، به بهترین شکل مدیریت کنند.



وی اضافه کرد: بدون تردید جایگاه کارگروه پژوهش بسیار بالاتر از آن است که به محلی برای توزیع اعتبارات تبدیل شود و آنچه که بر عهده این کارگروه است، تحقق خواسته مقام معظم رهبری یعنی ارتباط بین دانش و صنعت، تجاری‎سازی دستاوردهای علمی و فناوری و مدیریت منابع است.

معاون رئیس جمهور افزود: استان بوشهر در حوزه فناوری رشد خوب و قابل توجهی داشته و در جشنواره علم تا عمل توانمندی قابل قبولی را از خود ارایه کرد و طرح‎های که برای تجاری‎سازی به نمایش گذاشت، طرح‎های خوبی بودند.



وی از حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌ها خبر داد و گفت: رویکرد معاونت فناوری رئیس جمهور در دوره جدید در ارتباط با پارک‎های علم و فناوری، حمایت از شرکت‎های دانش‎بنیان مستقر در پارک‎هاست و امیدوار هستیم در این مسیر به موفقیت لازم برسیم.