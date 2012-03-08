به گزارش خبرنگار مهر، نسرین سلطانخواه پیش از ظهر پنجشنبه در نشست تخصصی بررسی توانمندی و مسایل پژوهشی استان بوشهر اظهار داشت: دولت به امر پژوهش اهمیت خاصی میدهد و باید به سمت پژوهشهای کاربردی و تجاریسازی دستاوردهای علمی و فناوری حرکت کنیم.
وی افزود: استان بوشهر دارای ظرفیت بسیار بالایی در حوزههای علمی و پژوهشی است و در سالهای اخیر برای رشد و توسعه فعالیتهای علمی و پژوهشی اقدامات خوبی در این استان صورت گرفته است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان بر لزوم تقویت کارگروههای فناوری و پژوهش در استانها تاکید کرد و یادآور شد: کارگروههای پژوهش، فناوری و نوآوری در استانها جایگاه سیاستگذاری و برنامهریزی دارند و رسالت آنها پیوند بین عرضه و تقاضا در عرصه پژوهش است.
سلطانخواه خاطرنشان کرد: این کارگروهها باید با رصد اعتبارات علمی، فناوری و پژوهشی و متصل کردن آنها به مراکز علمی و دانشگاهی، اعتباراتی را که قرار است در این حوزهها در استانها هزینه شود، به بهترین شکل مدیریت کنند.
وی اضافه کرد: بدون تردید جایگاه کارگروه پژوهش بسیار بالاتر از آن است که به محلی برای توزیع اعتبارات تبدیل شود و آنچه که بر عهده این کارگروه است، تحقق خواسته مقام معظم رهبری یعنی ارتباط بین دانش و صنعت، تجاریسازی دستاوردهای علمی و فناوری و مدیریت منابع است.
معاون رئیس جمهور افزود: استان بوشهر در حوزه فناوری رشد خوب و قابل توجهی داشته و در جشنواره علم تا عمل توانمندی قابل قبولی را از خود ارایه کرد و طرحهای که برای تجاریسازی به نمایش گذاشت، طرحهای خوبی بودند.
وی از حمایت از شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارکها خبر داد و گفت: رویکرد معاونت فناوری رئیس جمهور در دوره جدید در ارتباط با پارکهای علم و فناوری، حمایت از شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارکهاست و امیدوار هستیم در این مسیر به موفقیت لازم برسیم.
نظر شما