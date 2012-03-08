جشنواره "هشتمین خورشید ولایت" به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل بنیاد فرهنگی رضوی، ظهر پنجشنبه در مراسم اختتامیه جشنواره هشتمین خورشید ولایت اظهار کرد: این جشنواره در رشته های سرود، نقاشی، دلنوشته، نامه‌ای به امام رضا(ع)، عکس، وبلاگ‌نویسی، شعر، خط تحریر، خوشنویسی و قصه‌نویسی برگزار شده است.

68 نفر برگزیده جشنواره دانش آموزی خورشید ولایت شدند

وی با بیان این مطلب که در پنجمین دوره جشنواره هشتمین خورشید ولایت 68 نفر از استان‌های مختلف و خارج از کشور برگزیده شده‌اند عنوان کرد: شش نفر از برگزیدگان از کشورهای قرقیزستان، ترکمنستان، کویت و پاکستان هستند.

وی ادامه داد: 10 کشور دنیا نیز آثار فرهنگی و هنری خود را برای شرکت به دبیرخانه پنجمین جشنواره خورشید ولایت ارسال کرد‌ه‌اند.

مجید واله با بیان اینکه دانش آموزان مقطع ابتدایی تا متوسطه می توانستند در رشته دل نوشته و خوشنویسی اثر به جشنواره ارسال کنند، افزود: دانش آموزان مقطع راهنمایی و متوسطه می توانستند در رشته های قصه، عکس، شعر، سرود و وبلاگ نویسی و دانش آموزان مدارس ایرانی خارج از کشور نیز می توانستند در رشته های دل نوشته، قصه، شعر و بلاگ نویسی آثار خود را به دبیرخانه پنجمین جشنواره خورشید ولایت ارسال کنند.

ارسال آثار از 28 استان کشور

وی سپس با اشاره به اینکه 28 استان کشور آثار خود را به جشنواره خورشید ولایت ارسال کردند، گفت:از چند استان کشور از جمله خراسان جنوبی، هرمزگان، البرز و سیستان بلوچستان هیچ اثری دریافت نشده که این امر به دلیلکوتاهی برگزار کنندگان جشنواره در عدم اطلاع رسانی بوده است.

بیشترین آثار از خراسان رضوی بود

وی درخصوص بیشترین آثار رسیده به جشنواره بیان کرد: به ترتیب خراسان رضوی با 4 هزار و 818 اثر، فارس با 4 هزار و 411 اثر و اصفهان با 2 هزار 70 اثر بیشترین آثار را به جشنواره ارسال کرده اند.

رسیدن 19 هزار اثر به جشنواره خورشید ولایت

واله از ارسال بیش از 19 هزار اثر به پنجمین جشنواره خورشید ولایت خبر داد و گفت: این آمار در مقایسه با سال گذشته که بیش از 7 هزار اثر ارسال شده بود افزایش سه برابری داشته است.

وی ادامه داد: 7 هزار و 451 اثر دررشته دل نوشته، 7 هزار و 908 اثر در رشته نقاشی، هزار و 93 اثردررشته خوشنویسی، 205 قصه و داستان کوتاه، 611 شعر و 80 اثر وبلاگ به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

وی با بیان اینکه 2 هزار و 160 اثر متفرقه نیز به دبیرخانه جشنواره ارسال شده تصریح کرد: این آثار متفرقه در داوری شرکت داده نشدند چرا که بعد از داوری به جشنواره رسیده بودند و با موضوع امام رضا، زیارت و معرفت نبوده است.