بازگشت چهار هزار و 500 هکتار اراضی ملی به بیت المال/ نواختن زنگ سبز

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم در جلسه هم اندیشی قضات که در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری قم برگزار شد، بیان کرد: تاکنون چهار هزار و 500 هکتار از اراضی که در تصرف متصرفان اراضی ملی بود، با همکاری قوه قضائیه به بیت المال بازگشت و به نام دولت سند خورد.



وی تاکید کرد: تا زمانی که اراضی ملی به نام دولت تثبیت مالکیت نشوند و سند نخورند، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری قم نمی‌تواند این زمین‌ها را برای فعالیت‌های اقتصادی چون احداث کارخانه، شرکت، مجتمع‌های تفریحی و غیره واگذار کند.



مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری قم بیان کرد: در استان قم 900 هزار هکتار زمین به نام دولت سند خورده است و در سطح کشور، استان قم از جمله استان‌هایی است که ممیزی اراضی در آن به اتمام رسیده است.



عفتان متذکر شد: اداره کل منابع طبیعی هرگز خواهان تضییع حقوق مردم نیست و تنها به دنبال خارج ساختن زمین‌های ملی از دست متصرفان، در عرصه منابع طبیعی است.



حراست از منابع طبیعی زمینه ساز توسعه پایدار است



قائم مقام دادگستری کل استان قم نیز در این جلسه بیان کرد: منابع طبیعی همچنان که متعلق به تمامی آحاد جامعه است، به تمام زمان‌ها و دوران‌ها مرتبط می‌شود و حفظ آن برای آیندگان امری لازم و ضروری است.



حجت الاسلام نورالله قدرتی ابراز داشت: وظیفه اول دستگاه قضایی احقاق حق و تحقق عدالت در جامعه است و‌‌ همان گونه که حفظ حقوق افراد جامعه حایز اهمیت است، حفظ حقوق بیت المال همچون منابع طبیعی نیز امری واجب به شمار می‌رود.



قدرتی بیان کرد: با افزایش آگاهی‌های مردم نسبت به انفال و منابع طبیعی، همراه با حفظ حقوق بیت المال، حق مردم نیز به درستی احیا می‌شود.



نواخته شدن زنگ سبز در قم



مراسم زنگ سبز به صورت نمادین در دبستان حکیم نظامی منطقه سه قم با حضور مسئولان آموزش و پرورش و اداره کل منابع طییعی استان قم نواخته شد.



در آغاز مراسم مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم، در جمع دانش آموزان بیان کرد: منابع طبیعی شامل کوه، جنگل، مرتع، هوا، خاک و غیره می‌شود که هر کدام از این عناصر به تنهایی نقشی حیاتی را در زنگی بشر ایفا می‌کنند.



وی ادامه داد: درختان 60 درصد اکسیژن هوا را تامین می‌کنند که سهم هر درخت به طور میانگین تولید دو و نیم تن اکسیژن در سال است، از سوی دیگر سالانه 70 تن گرد و غبار هوا توسط درختان جذب می‌شود.



مدیر کل منابع طبیعی و آخیزداری قم ابراز داشت: غیر از حفاظت آب و خاک که وظیفه اصلی پوشش گیاهی است، معادن، انواع گیاهان دارویی و تامین علوفه دام از مزایای حایز اهمیت منابع طبیعی محسوب می‌شود.



در پایان مراسم به منظور فرهنگ سازی و ایجاد فضای سبز، تعدادی نهال با آموزش و همراهی متولیان منابع طبیعی، توسط دانش آموزان مدرسه حکیم نظامی در حیاط آموزشگاه غرس شد.

