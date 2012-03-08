خدمات دفاتر پیشخوان در فارس به 650 خواهد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادق عابدین ظهر پنج شنبه در مراسم رونمایی از 400 خدمت دفاتر پیشخوان دولت در فارس افزود: در دو سال گذشته جمع دفاتر پیشخوان دولت در فارس 80 تا 90 دفتر بود در حالیکه امروز تعداد دفاتر پیشخوان دولت در استان به چهار برابر رسیده است.

وی یادآور شد: فعالیت مدیران در افزایش خدمات دفاتر پیشخوان نشان دهنده ظرفیت بالای فعالیت در استان است.

صادق عابدین با اشاره به روند روبه رشد فعالیت در استان فارس تاکید کرد: برخی مدیران تمایلی به همکاری ندارند و فعالیت آنان نسبت به ظرفیت های موجود برابری ندارد که در صورت ادامه این روند باید از ادامه همکاری با استان منصرف شوند.

استاندار فارس تصریح کرد: هر مدیری که نمی تواند تحول گرا باشد باید از قطار توسعه استان پیاده شود.

وی ادامه داد: حق مردم استان فارس بیش از اینها است و باید آنچه که در شان و قابلیت آنان است بهترین کارها را برای آنان انجام دهیم.

صادق عابدین در ادامه سخنان خود با بیان اینکه فارس باید در تمامی مباحث رتبه اول کشور را به خود اختصاص دهد افزود: مردم فارس در راهپیمایی 22 بهمن ماه و انتخابات مجلس نهم نشان دادند که لایق بهترین ها هستند و ما باید این مهم را انجام دهیم.