زنگ نیکوکاری در مدارس پلدختر نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه پلدختر صبح پنج شنبه در این آیین که به صورت نمادین در مدرسه راهنمایی زینبیه شهر پلدختر برگزار شد، اظهار داشت: آغاز جشن نیکوکاری از مدرسه‌ها گامی در راستای نهادینه کردن این عمل خداپسندانه از سنین پایین در جامعه است.

حجت الاسلام علی محمد لروند ادامه داد: این جشن هر سال با هدف کمک به نیازمندان و گسترش فرهنگ انفاق و احسان به ویژه در بین نسل جوان برگزار می‌شود که همه باید برای شرکت در جشن نیکوکاری اهتمام جدی داشته باشند.

وی سبقت گرفتن در امور خیر و کارهای نیک را از تاکیدات دین مبین اسلام دانست و افزود: انجام هر کار خیر یک توفیق الهی است و افراد متمکن و توانمندی که توانایی گره گشایی و رفع مشکلی را از کسی دارند باید همواره به خاطر این توفیق بزرگ شکرگزار باشند.

امام جمعه پلدختر همچنین نهاد مقدس کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) را هدیه ای ارزشمند و میراثی گرانبها در کشور دانست و گفت: نوعدوستی و دست گیری از فقرا و همنوعان از ویژگی های بارز مردم ایران است و مردم مهربان، با عاطفه و قدرشناس ایران اسلامی همیشه در خلق چنین صحنه های ماندگاری سرآمد بوده اند.

حجت الاسلام لروند با بیان اینکه کمیته امداد امام خمینی(ره) در ترویج و گسترش فرهنگ نیکوکاری و فعالیتهای خیرخواهانه و خداپسندانه نقش کلیدی دارد، گفت: متمکنین و مسئولان کمیته امداد امام خمینی(ره) به محرومان و خانواده های مستضعف در پایان سال، رسیدگی جدی کنند.

در پایان این مراسم تعدادی از دانش آموزان به صورت نمادین قلک های طرح احسان را به پایگاه های مستقر در سطح شهر پلدختر اهدا کردند.