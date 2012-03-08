شکایت 55 دختر بچه از روباه پیر/ دستگیری "پت و مت" به اتهام سرقت مسلحانه

به گزارش خبرنگار مهر،مرد جنایتکار که با همدستی همسر سابقش و با انگیزه سرقت پسر جوانی را در کرج به قتل رسانده و جسدش را به آتش کشیده بودند با تایید حکم اعدامش در یک قدمی چوبه دار قرار گرفت.26اسفندماه سال 87 ماموران کلانتری 29 مشکین دشت کرج از کشف جسد سوخته‌ای در جاده خوشنام باخبر شدند.

تیم جنایی پس از حضور در محل دریافتند جسد متعلق به پس جوانی است که پس از کشته شدن در محل دیگری به آنجا منتقل شده است. عامل یا عاملان جنایت برای اینکه ردی از خود باقی نگذارند جسد را به آتش کشیده بودند.همزمان با آغاز تحقیقات مردمی با مراجعه به اداره آگاهی کرج با طرح شکایتی گفت: برادرم به نام محمدرضا دیروز با خودروی پرشیای خود از خانه خارج شد و دیگر بازنگشت. در این مدت تلفن همراهش خاموش بود و احتمال می‌دهیم اتفاق ناگواری برای او افتاده باشد.

کارآگاهان پس از بررسی این شکایت دریافتند جسد سوخته متعلق به محمدرضا است.

در ادامه بررسی‌ها مشخص شد روز حادثه زن جوانی قصد آتش زدن خودروی مقتول در شهرک ناز را داشته که با حضور اهالی از محل متواری شده بود.ماموران که احتمال می داند زن جوان در این جنایت نقش داشته باشد تحقیقات را برای شناسایی او متمرکز کرده و پس از تجسس‌های گسترده زن 35 ساله به نام نسرین را شناسایی و 22 فروردین سال 88 دستگیر کردند.

متهم پس از انتقال به اداره آگاهی به ماموران گفت:‌ همسر صیغه‌ایم به نام محسن مرتکب این جنایت شده و از من خواسته بود خودروی مقتول را آتش بزنم.در ادامه همسر متهم دستگیر و به اداره آگاهی منتقل شد که در بازجویی‌ها منکر این ادعا شد.

تیم جنایی سپس به بازجویی‌ها از نسرین ادامه داده تا اینکه او پس از سه روز لب به اعتراف گشود و اظهار داشت: روز حادثه ساعت 8 شب همسر سابقم به نام مرتضی به خانه‌ام آمد. آن شب قرار بود مقتول نیز برای من مقداری پول بیاورد. مرتضی و محمدرضا با یکدیگر درگیر شده و همسر سابقم او را خفه کرد. بعد هم جنازه‌اش را به جاده خوشنام برد و در آنجا به آتش کشید.با ارسال پرونده متهمان به دادگاه محاکمه قضات دادگاه کیفری مرتضی را به اتهام قتل به اعدام و نسرین را نیز به 15 سال حبس محکوم کردند.

با اعتراض متهمان به حکم مجازات خود پرونده‌اشان برای بررسی نهایی به شعبه 31 دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دیوان عالی کشور حکم را تایید کردند.

همزمان با تایید حکم پرونده متهمان برای اجرای حکم مجازاتشان به شورای اجرای احکام دادسرای جنایی تهران فرستاده شد.

عامل شهادت جوان بسیجی پای چوبه دار

حکم اعدام پسر شرور که در جریان شلیک‌های شبانه، یک جوان بسیجی را به شهادت رسانده و بسیجی دیگری را نیز مجروح کرده بود از سوی قضات دیوان عالی کشور تائید شد. نیمه شب یکشنبه ۲۳ خرداد امسال ۲ پسر جنایتکار برای انتقام از چند جوان، وارد روستای «بورکی» از توابع شهرستان کازرون، شده بودند که در بین راه با دو جوان بسیجی که سرگرم‌ گشت در منطقه بودند روبه رو شدند.

دو جنایتکار مسلح ناگهان به سوی محسن دهقان – دانشجوی ۲۳ ساله رشته مهندسی برق – شلیک کرده و او را از پا درآورد. جابر، بسیجی ۲۲ ساله دیگر نیز به شدت مجروح شد.

همزمان با حضور بازپرس ویژه قتل و ماموران مشخص شد ۲ جوان بسیجی هنگام گشت در محل به ۲ پسر موتورسوار که نیمه‌های شب وارد روستا شده بودند مظنون شده و به آنها دستور ایست دادند اما متهمان با اسلحه کلاشینکف دو جوان بسیجی را به رگبار بسته و به سرعت گریخته بودند.

بدین ترتیب جابر بلافاصله به بیمارستان انتقال یافت و رسیدگی به پرونده در دستور کار کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی کازرون قرار گرفت. تا این که با ردیابی‌‌های ویژه پلیسی ردپای پسری به نام فرهاد – ۲۳ ساله – کشف و بلافاصله در عملیاتی ضربتی دستگیر شد.

عامل شهادت جوان بسیجی که چاره‌ای جز بیان حقیقت نداشت لب به اعتراف گشود . ماموران پس از شنیدن اعتراف‌های متهم دریافتند همدستش نیز چندی قبل در جریان درگیری خانوادگی فردی را با شلیک گلوله مجروح کرده و در زندان به سر می‌برد.

با تکمیل تحقیقات و بازسازی صحنه قتل پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه دوم دادگاه کیفری استان فارس فرستاده شد. در جلسه محاکمه که به ریاست قاضی عرفانی زاده و با حضور فارسی، رستگاری، مظفر و سجادی نژاد- چهار قاضی مستشار – برگزار شدنماینده دادستان با تشریح کیفرخواست خواستار مجازات قانونی برای متهمان شد.

در ادامه اولیای دم مقتول برای قاتل پسرشان درخواست قصاص کردند. جابر نیز با اشاره به شب حادثه خواستار مجازات دو پسر تیرانداز شد.

در ادامه فرهاد با حضور در جایگاه اتهامش را قبول کرد و گفت: سه روز قبل از حادثه از روستا عبور می‌کردم که ناگهان ۳ جوان ناشناس به بهانه این که اهل روستا نیستم با من درگیر شده و به شدت مرا مورد ضرب و جرح قرار دادند. من هم پس از بازگشت در حالی که کینه شدیدی از آنها به دل گرفته بودم موضوع را با دوستم «ارسلان» در میان گذاشتم که او هم برای همکاری اعلام آمادگی کرد. نیمه‌های شب حادثه برای انتقام از ۳ جوان راهی روستا بودیم که ناگهان ۲ جوان بسیجی به ما دستور ایست دادند. ما هم به تصور این که جوانان روستایی مورد نظر هستند، آنها را به رگبار بستیم. البته قصد کشتن هیچکس را نداشتیم. روز بعد هم وقتی فهمیدم یکی از آنها جان سپرده بشدت دچار عذاب وجدان شده و از ترس به جنوب کشور گریختم.

قضات دادگاه پس از ختم رسیدگی به پرونده فرهاد را به قصاص محکوم کردند. در ادامه با اعتراض متهم پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دیوان عالی کشور هم حکم مجازات پسر تیرانداز را تائید کردند.

افزایش شاکیان روباه پیر به 55 نفر

تعداد قربانیان روباه پیر در حالی به بیش از 55 کودک افزایش یافته که بازپرس ویژه پرونده شاکیان را برای بررسی میزان ‏صدمات به پزشکی قانونی معرفی کرد.‏

اسماعیل 64 ساله در آخرین جنایت خود 26 بهمن امسال دختر 9 ساله ای به نام نیلوفر را از مقابل مدرسه اش در مشهد ربود و او را با تهدید به بیابانهای اطراف شهر کشاند.

او پس از آزار و اذیت دختر خردسال قربانی اش را در یکی از خیابانهای شهر رها کرد و گریخت.

پس از شکایت والدین نیلوفر تیمی از مأموران پلیس آگاهی مشهد تحقیقات خود را آغاز کرده و پس از تجسسهای گسترده پیرمرد پیکان سوار را در منطقه طوس شناسایی و دستگیر کردند.

متهم پس از انتقال به اداره آگاهی و تحقیقات مقدماتی به آزار و اذیت یازده دختر بچه اعتراف کرد، این درحالی بود که بررسی های تیم جنایی نشان می‌داد تعداد قربانیان مرد شیطان صفت بیش از 11 مورد است، در ادامه با دستور قاضی ذوقی دادستان عمومی و انقلاب مشهد، پرونده برای رسیدگی سریع و قاطع در اختیار قاضی شاکر بازپرس جنایی مشهد قرار گرفت.

همزمان با آغاز تحقیقات در این شعبه و انتشار خبر دستگیری و اعترافات مرد شیطان صفت تعداد شاکیان او به بیش از 55 نفر افزایش یافت. در جریان تحقیقات مشخص شد اسماعیل از 3 سال قبل جنایت سیاه خود را آغاز کرده و با پرسه زدن در اطراف مدارس ابتدایی دخترانه طعمه هایش را در محل های خلوت شناسایی می کرد.

در ادامه نیز به بهانه پرسیدن آدرس قربانیان را سوار خودرو پیکان خود کرده و با تهدید به حاشیه شهر می کشاند.

قاضی شاکر از شعبه 809 مجتمع قدوسی مشهد پس از تحقیقات از مرد شیطان صفت برای او به اتهام اعمال منافی عفت با اکراه، آدم ربایی با وسیله نقلیه، ایراد صدمه بدنی و کودک آزاری جنسی و جسمی بازداشت و روانه زندان کرد.همچنین قربانیان را برای بررسی شدت صدمات و شکنجه های روباه پیر به پزشکی قانون منتقل کرد. در حال حاضر به پرونده مرد شیطان صفت در پایگاه غرب پلیس آگاهی مشهد رسیدگی می شود و مأموران از افرادی که از او شکایت دارند، درخواست کرده اند برای شناسایی متهم و طرح شکایت به اداره آگاهی مراجعه کنند.



دوئل مرگبار زوج جوان

مرد جنایتکار که در جریان دوئل مرگبار با همسرش او را با 30 ضربه چاقو از پا در آورده بود با حکم قضات دادگاه کیفری به اعدام محکوم شد.صبح روز دهم فروردین امسال مردی در تماس با پلیس 110 از قتل همسرش خبر داد.دقایقی بعد تیمی از کارآگاهان همراه بازپرس ویژه قتل در محل جنایت در یکی از روستاهای شهرستان رباط کریم حاضر شدند. آنها پس از ورود به قتل گاه زن جوان با جسد او در حالیکه با ضربه های متعدد چاقو از پا در آمده بود روبرو شدند.

در نخستین بررسی ها مشخص شد مقتول به نام نرگس 35 ساله اختلاف شدیدی با شوهرش داشته و چند بار از سوی او تهدید به قتل شده بود.در ادامه همسر مقتول به نام فیصل دستگیر شد که در بازجویی ها به قتل نرگس اعتراف کرد.

پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

مرد جنایتکار در جلسه دادگاه در در دفاع از خود گفت: در تعطیلات نوروز برای دیدن خانواده همسرم به شهرستان رفتیم در آنجا او به من تهمت زد که با زنان دیگر ارتباط پنهانی دارم. من هم عصبانی شدم و نرگس را به قتل تهدید کردم. جلوی خانواده اش به او گفتم وقتی به خانه برگردیم تو را تکه تکه می کنم.

شب حادثه تصمیم خودم را گرفته و کاردی را زیر بالشم مخفی کردم. صبح که از خواب بیدار شدم دیدم چاقو در دست نرگس است او مرا تهدید کرد و گفت: نقشه ات لو رفته و حالا من تو را می کشم. به طرفم حمله کرد که چاقو را از دستش گرفته و چندین ضربه به بدنش وارد کردم وقتی از مرگش مطمئن شدم با پلیس تماس گرفته و موضوع را به آنها اطلاع دادم.

قاضی اصغر عبداللهی رئیس شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران و 4 قاضی مستشار پس از آخرین دفاعیات متهم و با توجه به درخواست قصاص از سوی اولیاء دم فیصل را به قصاص نفس - اعدام - محکوم کردند.

دستگیری پت و مت در سرقت مسلحانه

مسلح که به یک عکاسی دستبرد زده بودند هنگام فرار فراموش کردند که دقایقی قبل از سرقت در آنجا عکس یادگاری گرفته اند.

عصر روز 21 مهر امسال ماموران کلانتری 110 شهدا از یک فقره سرقت مسلحانه از مغازه عکاسی در میدان شهدا با خبر شدند.با حضور ماموران در محل سرقت ، صاحب عکاسی در اظهارات اولیه خود گفت : مرد مسنی همراه یک جوان وارد مغازه شده و با تهدید اسلحه کمری ، اقدام به سرقت مبلغ 250 هزار تومان و دوربین عکاسی داخل مغازه کردند .

شاکی در اظهارات خود به کارآگاهان اداره یکم گفت : ساعت 17 و 40 دقیقه 21 مهر بعد از اینکه تمام مشتریان از مغازه خارج شدند دو نفر که یکی از آنها جوان و دیگری مسن بودند وارد مغازه شده و خواستند که از آنها عکس یادگاری بگیرم . فرد جوان وارد آتلیه شد و من از او عکس گرفتم و از آتلیه خارج شدم تا نامش را برای چاپ عکس در دفتر ثبت کنم که ناگهان فرد مسن تر اسلحه را پشت سرم گذاشت و مرد جوان نیز به سمت خواهرم حمله کرد و ما را به داخل کارگاه برده و با تهدید روی صندلی نشاندند و اموالی از جمله 250 هزار تومان وجه نقد ، دوربین عکاسی مغازه و تلفن های همراه هر دو نفرمان را سرقت و متواری شدند.

شاکی پرونده در ادامه اظهارات خود به کارآگاهان گفت : پس از گرفتن عکس یکی از سارقان ، حافظه دوربین عکاسی را خارج کردم تا مراحل چاپ عکس را انجام دهم اما آنها فراموش کردند که حافظه دوربین را از من بگیرند و در حال حاضر نیز حافظه دوربین در اختیار من است .

با مشخص شدن این موضوع و شناسایی چهره متهم که از دزدان سابقه دار بود ماموران موفق شدند وی را شناسایی و دستگیر کنند. متهم در بازجویی ها با اعتراف به سرقت، پدرزن 57 ساله اش را به عنوان همدست معرفی کرد که او نیز بلافاصله دستگیر و به جرمش اعتراف کرد. با اعتراف متهمان،تحقیقات برای شناسایی سایر جرایم متهمان ادامه دارد.