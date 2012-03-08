به گزارش خبرنگار مهر، اصفهان آلودهترین شهر کشور است؛ وجود کارخانه جات و صنایع آلوده کننده و وجود سایت هستهای در این شهر اصفهان را در بیماری اماس و سرطان به رتبه اول کشور رسانیده است. در حالی که اصحاب رسانه وظیفه اطلاع رسانی و پیشگیری از ابتلای شهروندان به بیماریها را دارد ؛اما خود از وجود آلودگی شدید در محیط کار رنج میبرند. به طور مثال تحریریه روزنامه اصفهان زیبا که در طبقه اول ساختمان رسانهای شهرداری قرار دارد، و دقیقاً بر روی پارکینگ واقع شده است،خبرنگاران را دچار بیماریهای ریوی و تنفسی کرده است.
در حالیکه شهرداری ساختمانهای بسیار زیادی در اختیار دارد، اما ساکن کردن تحریریه روزنامه اصفهان زیبا در این محل که همچون بمب تنفسی عمل میکند جای بسی تعجب دارد.
یکی از اعضای تحریریه که دچار مشکلات تنفسی شده میگوید: مدتی است که تنگی نفس گرفتهام .وقتی به پزشک مراجعه کردم شدیداً توصیه کرد محل کار خود را عوض کنم .چرا که آلودگی محل کار به شدت بر ریهها من تأثیر منفی گذاشته است.
یکی دیگر از اعضای تحریریه که او هم دچار مشکلات ریوی شده بود، گفت: این روزنامه از آن شهرداری اصفهان است و شهرداری توانایی زیادی برای جا به جا کردن ما دارد.اما جای سوال دارد که چرا مسئولان برایشان مهم نیست اینجا چه میگذرد.
وی ادامه داد: اصفهان زیبا علاوه بر مشکلات مالی که گریبان گیر اعضای تحریریه کرده است آلودگی های تنفسی و صوتی را هم به دل تحریریه کشانیده است .
این خبرنگار افزود: روزنامه اگر خود را موظف میکرد روزی یک لیوان شیر به تحریریه بدهد این آلودگیها کمتر گریبان اعضا را میگفت.
به گزارش مهر، تعدادی از اعضای تحریریه این روزنامه محلی به دلیل حجم بالای آلودگی در محل کارشان دار مشکلات تنفسی شدهاند که میطلبد مسئولان توانمند شهرداری فکری به حال این قشر زحمتکش و بی ادعا داشته باشند.
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