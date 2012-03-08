به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، مصطفی دنیزلی بعد از تساوی یک بریک تیمش مقابل الهلال عربستان با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: قدرتمندترین تیمهای این گروه با هم بازی کردند. در این دیدار آوانتاژها و مزایای خوبی بدست آوردیم اما نتوانستیم از آنها استفاده کنیم.
وی افزود: به هر حال حضور در این رقابتها و دیدار با تیم الهلال عربستان، بازی سختی بود و فکر میکنم برای شروع، یک امتیاز برای ما خوب بود.
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه پرسپولیس میتواند این تیم را در ورزشگاه آزادی مقابل هوادارانش شکست دهد، تصریح کرد: همین طور است، در بازیهایی که داخل خانه به میدان میرویم با حضور طرفدارانمان یک پارچه شده و میتوانیم به برتری برسیم.
وی همچنین خاطر نشان کرد: برای اینکه در گروه خود به هدفی که میخواهیم برسیم باید بازیهای بیرون از خانه را نبازیم و دیدارهای داخل خانه را ببریم.
دنیزلی در پایان گفت: ما میدانیم جلوی تیم 10 نفره بازی کردن، کار سختی است و برای ما موفقیت مهمی بود که در جلوی این تیم قدرتمند، موقعیت گل به آنها ندادیم.
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