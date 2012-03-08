پوتین روسیه را به سوی دموکراسی واقعی می برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه"، "گرهارد شرودر" صدراعظم سابق آلمان بعد از پیروزی پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه اظهار داشت که پوتین به صورت جدی روسیه را به سمت یک دموکراسی حقیقی جهت دهی می کند.

شرودر که روز گذشته در رادیو آلمان سخن می گفت با تاکید بر اینکه هیچ کس به غیر از خود پوتین نمی داند که چه کارهای دیگری باید انجام شود همچنین با نگاهی به انتقاداتی که درباره وجود تقلب در انتخابات ریاست جمهوری روسیه وجود دارد خاطر نشان کرد: قابل توجه است که بگوییم پوتین خود دستور داده بود که به تمام بی نظمیها و بی قانونیها در جریان انتخابات رسیدگی شود.

لازم به ذکر است که پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه که چند روز پیش در سایه هیاهوهای رسانه های غربی مبنی بر اینکه مردم روسیه دیگر حکومت پوتین را نمی خواهند توانست با کسب 63.97 درصد آرا رقبای خود را شکست داده و به عنوان رئیس جمهوری آتی این کشور انتخاب شود.