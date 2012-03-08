توزیع 8 هزار پاکت برای جمع آوری کمکهای مردمی گچساران

امرالله فروزنده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این پاکتها برای جمع آوری کمکها و ترغیب مردم برای مشارکت در جشن نیکو کاری در این شهرستان توزیع شد.
وی عنوان کرد: 30 پایگاه ثابت در مدارس، هشت پایگاه ثابت در سطح شهر و سه پایگاه سیار، کمکهای نقدی و جنسی مردم را در گچساران جمعآوری میکنند.
فروزنده در ادامه بیان داشت: در راستای ترویج سنت حسنه کمک به نیازمندان، زنگ احسان و نیکوکاری به طور نمادین در مدارس گچساران نواخته شد.
وی تصریح کرد: فرهنگ سازی و ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری در جامعه ضروری است و معلمان در این راستا می توانند فرهنگ یاری به همنوعان و محرومان را در میان دانشآموزان تقویت کنند.
مدیر کمیته امداد شهرستان گچساران هفته احسان و نیکوکاری را فرصتی برای ترویج فرهنگ احسان دانست و بیان کرد: نیازمندان در همه سال به کمک و یاری همنوعان خود نیاز دارند و مردم نباید این قشر آسیب پذیر را از یاد ببرند.
وی در ادامه ابیان داشت: جمعآوری کمکهای مردمی برای تأمین نیازمندیهای شب عید خانوادههای نیازمند از صبح امروز در گچساران آغازشده است.
فروزنده بیان داشت: کمیته امداد گچساران با ارسال نامه به ادارات و نهادها، خیرین، نیکوکاران و پیمانکاران برای دعوت آنها برای حضور در این کار خداپسندانه دعوت به عمل آورده است.
مدیر کمیته امداد شهرستان گچساران یادآور شد: هفته احسان و نیکوکاری امسال با شعار سیره نبوی، احسان علوی و جهاد اقتصادی مورد استقبال مردم خیر و نوع دوست قرار گرفته است.
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