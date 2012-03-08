افزایش پنج درصدی اهدای خون در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر،غلامرضا توگه ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: باید برای افزایش اهدای خون بانوان کارهای فرهنگی بیشتری انجام دهیم و اطلاع رسانی به گونه ای باشد که سبب تشویق و ترغیب زنان به اهدای خون شود.

وی افزود: با تلاش های مستمر همکاران مان در سازمان خوشبختانه در سال جاری، دستورالعمل شناسایی، ثبت و جمع آوری اطلاعات مربوط به عوارض اهدای خون کامل و امکانات نرم افزاری لازم، تهیه و برای پایگاه های انتقال خون ارسال شد.

توگه تصریح کرد: زمینه اجرای این برنامه در سال آتی در تمامی پایگاه های انتقال خون کشور فراهم شده است و به موازات آن نیز، با اجرای یک پودمان آموزشی غیر حضوری برای پزشکان و کارشناسان شاغل در بخش اهداکنندگان کلیه پایگاه های انتقال خون کشور، نسبت به ارتقای سطح آگاهی آنان در زمینه نحوه برخورد با عوارض اهدای خون، ثبت اطلاعات و تدوین راهکارهای اصلاحی در سال 91، اقدام خواهد شد.

مدیر عامل سازمان انتقال خون تأکید کرد: آمارهای خونگیری یازده ماهه سال 90 نشان می دهد که در زمینه خونگیری، 5 درصد نسبت به مدت مشابه سال 89 ، رشد داشته ایم، لذا از یک رشد مناسبی برخوردار بوده ایم و چنانچه بتوانیم این رشد را در سال 91 حفظ کنیم قطعاً وضعیت بسیار خوبی خواهیم داشت.

وی گفت: برآورد ما این است که در سال آینده 2 میلیون و یک صد هزار واحد خون اهدا شود.

توگه با اشاره به این نکته که از اهداف کیفی سازمان این است که در نظام اهدای خون، بهینه سازی صورت گیرد، در همین راستا به کارگیری سیستم و معیاری برای سنجش میزان مصرف خون در بیمارستان ها که از طریق آن گزارش ها به دست سازمان برسد را ضروری دانست.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، افزایش تعداد مراکز ثابت از 64 به 66 مرکز و تعداد مراکز موقت از 47 به 55 مرکز و در مجموع از 208 مرکز خونگیری در سال 89 به 218 مرکز در سال 90 را از دستاوردهای سال 90 انتقال خون کشور برشمرد.

توگه با اشاره به مشکلات پیش روی سازمان در جذب و به کارگیری نیروی انسانی جدید، گفت: تقاضای ما از پایگاه های استانی این است که پیش از تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، نسبت به افتتاح مراکز جدید خونگیری خارج از نقشه شبکه خونرسانی کشور، اقدام نکنند.

