سینمای جوان اهواز کارگاه تصویربرداری برگزار می کند

سید امین سپهریان به خبرنگار مهر گفت: انجمن سینمای جوان اهواز به منظور بالا بردن سطح آموزشی این دفتر در سال 90 اقدام به برگزاری کارگاه های متعددی کرده است.

وی افزود: کارگاه تصویربرداری نیز با حضور اسفندیار شهیدی فیلمبردار برجسته سینمای کشور و مدرس دانشگاه با موضوعیت تصویربرداری در سینما در روزهای 18 تا 20 اسفندماه جاری در محل انجمن سینمای جوان اهواز برگزار می شود و تمامی هنرمندان و علاقمندان می توانند در این کارگاه شرکت کنند.



سپهریان ادامه داد: تشکیل کارگاه های متعدد عکاسی، تدوین و تصویربرداری با حضور مدرسین مطرح سینمای کشور و در دسترس قرار دادن امکانات آموزشی برای برخورداری هر چه بیشتر هنرجویان از جمله فعالیتهای این دفتر در این سال بوده است.



رئیس انجمن سینمای جوان اهواز اضافه کرد: انجمن سینمای جوان اهواز برای به روز کردن و پیش بردن سطح آموزشی همراستا با مرکز از سینماگران مختلف برای حضور در کارگاه های چند روزه بهره برده است و قصد دارد در سال جدید نیز اساتید بیشتری را به این منظور دعوت کند.

