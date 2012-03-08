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۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۵۰

در هفته بیست و دوم لیگ یک/

دو تیم 21 امتیازی استیل آذین و پیام مخابرات به هم رسیدند

دو تیم 21 امتیازی استیل آذین و پیام مخابرات به هم رسیدند

سمنان-خبرگزاری مهر: در هفته بیست و دوم از لیگ دسته یک فوتبال کشور جام آزادگان در گروه یک امروز از ساعت 15 استیل آذین سمنان در ورزشگاه تختی این شهر میزبان پیام مخابرات فارس است.

به گزارش خبرنگار مهر، در بازی رفت دو تیم، استیل آذین مقابل تیم پیام مخابرات اصفهان، تن به شکست یک صفر داده بود.

استیل آذین قبل از بازی امروز، با 21 امتیاز و تفاضل 5+ در رده دهم و پیام مخابرات فارس هم با 21 امتیاز و تفاضل 10- در رده یازدهم جدول 14 تیمی ایستادند.

 استیل آذین قبل این بازی، با 9 برد، 6 مساوی، 6 باخت و کسر 12 امتیازی فدراسیون فوتبال با 21 امتیاز در رده دهم گروه یک لیگ آزادگان قرار گرفت.

استیل آذین هفته آینده  درهفته بیست و سوم، جمعه  26 اسفند ماه میهمان ابومسلم مشهد خواهد بود.

در جدول بازیها، پیکان تهران در صدر جدول است.

کد مطلب 1554977

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