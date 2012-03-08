تورهای یکروزه گردشگری ویژه نوروز در کرمانشاه برپا می شود

جلیل رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای جذب بیشتر گردشگر و مسافر باید اطلاع رسانی دقیق تری صورت گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمانشاه افزود: برای همین منظور این سازمان با استفاده از پتانسیل های خاص خود، برنامه های بسیاری برای معرفی استان کرمانشاه به دیگر نقاط کشور در دستور کار دارد.

رحیمی تاکید کرد: این سازمان در سال گذشته به دلیل همراهی و اطلاع رسانی خوب و جامع در کشور رتبه دوم را کسب کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمانشاه گفت: با برنامه ریزی های انجام شده، برنامه های نوروز 91 در کرمانشاه نسبت به سال گذشته بسیار پربار تر خواهد بود.

وی تاکید کرد: امسال با حضور مدیران ارشد استانی 10 جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی برگزار شده که در این جلسات تصمیمات خوبی گرفته شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمانشاه افزود: امسال در مبادی ورودی شهر، بنرهای خوش آمد گویی به چند زبان در معرض دید مسافران قرار خواهد گرفت.

رحیمی گفت: چاپ راهنما، راه اندازی سامانه پیام کوتاه، تهیه و توزیع اقلام فرهنگی در همایش های مختلف از دیگر برنامه های مطرح شده در ستاد تسهیلات نوروزی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمانشاه تاکید کرد: برای معرفی بیشتر و بهتر کرمانشاه به دیگر هموطنان، تورهای یک روزه گردشگری در ایام عید نوروز توسط این سازمان تدارک دیده شده است.

وی در پایان گفت: در سطح کرمانشاه و دیگر شهرستانها، نمایشگاههای صنایع دستی برای بازدید عموم مردم دایر خواهد بود.

