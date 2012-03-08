به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل امور آموزش و ترویج سازمان ملی استاندارد گفت: روند بررسی مدارک کلیه متقاضیان مربوط به موضوع تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد ادامه دارد.

رحیم ابوعلی ادامه داد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، این امر مطابق با ضوابط مندرج در آیین نامه ذیربط انجام می شود و کماکان ادامه دارد.

این مسئول گفت: و به زودی لیست اسامی پذیرفته شدگان نهایی در پایگاه اطلاع رسانی سازمان ملی استاندارد قرار خواهد گرفت.

مدیر کل امور آموزش و ترویج سازمان ملی استاندارد افزود: این آزمون در دانشگاه صنعتی امیر کبیر برگزار شده است.

برپایی پارک صلح و دوستی با همکاری ایران و ارمنستان

رئیس دانشگاه محیط زیست کرج گفت: برپایی پارک صلح و دوستی با همکاری ایران و ارمنستان دنبال می شود و بخشهای مربوط به محیط زیست طرفین در این خصوص همکاری می کند.

اصغر محمدی فاضل ادامه داد: براساس تفاهمنامه زیست محیطی میان دو کشور ایران و ارمنستان، پارک صلح و دوستی در مرز میان دو کشور در وسعت ۱۰۰ هزار هکتار احداث می شود.

این مسئول افزود: طبق مطابق تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها ۲۵ هزار هکتار از این پارک در خاک ایران و ۷۵ هزار هکتار در خاک ارمنستان خواهد بود.

همکاری پست تلفنی 193 برای دریافت هدایای جشن نیکوکاری در البرز

پست تلفنی 193 برای دریافت هدایای جشن نیکوکاری در استان همکاری کرده است و این امر به دنبال هماهنگی با دستگاه های مربوطه از جمله کمیته امداد صورت گرفته است.

به این ترتیب، این امکان فراهم شد که شهروندان البرزی بتوانند ضمن تماس با شماره تلفن 193 اداره کل پست این استان هدایای نقدی و غیر نقدی خود را به ماموران پست که به درب منازلشان مراجعه می کنند، تحویل دهند.



اجرای این طرح برای نخستین بار در استان البرز اجرا بوده و همشهریان البرزی هیچ هزینه ای در قبال ارسال محموله جشن نیکوکاری پرداخت نمی کنند.

بهره برداری نهایی از طرح تولیدی بیوگاز با همکاری پژوهشگاه مواد و انرژی

بهره برداری نهایی از طرح تولیدی بیوگاز با همکاری بخشها و دستگاه ها مربوطه از جمله پژوهشگاه مواد و انرژی صورت گرفت.

طرح تولید بیو­گاز با همکاری و حضور جمعی از دست اندرکاران این طرح تولیدی و مسئولان ذیربط به طور رسمی به مرحله افتتاح و بهره برداری رسیده است.

علی اصغر توفیق رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی از جمله مسئولان شرکت کننده در مراسم بهره برداری از طرح تولید بیو­گاز بوده است.

صد اصله نهال در باغ گیاهشناسی غرس شد

صد اصله نهال از گونه هایی مانند زبان گنجشک و جوالدوز در باغ گیاهشناسی و پارک نمونه کشوری که در کرج قرار دارد، غرس شد.

معاون باغ گیاهشناسی در این خصوص گفت: این امر با حضور دانشجویان علاقمند به درختکاری برگزار شد ضمن اینکه امر یادشده با حضور نزدیک به پنجاه نفر از دانشجویان و اساتید برگزار شده است.

عزیز الله خندان ادامه داد: دانشجویان حاضر در این مراسم، از گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز و سایر گروه های دانشکده ها از پایه اول تا چهارم مقطع کارشناسی بودند.

عضو هیئت علمی گروه باغبانی افزود: هدف از این گونه برنامه ها آگاهی دادن به دانشجویان در مورد اهمیت درخت و درختکاری است.