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۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۳۸

هاشمی به مهر خبر داد:

یادواره شهدای دانشگاه صنعت نفت در اهواز برگزار شد

یادواره شهدای دانشگاه صنعت نفت در اهواز برگزار شد

اهواز - خبرگزاری مهر: دبیر پنجمین یادواره شهدای دانشگاه صنعت نفت گفت: این یادواره پیش از ظهر پنج شنبه در دانشکده نفت اهواز آغاز به‌کار کرد.

علی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از برگزاری این یادواره زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدا و فرهنگ شهادت و ایثار در نسل جوان عنوان کرد.

هاشمی افزود: در این یادواره 31 خانواده شهید از سراسر کشور به همراه مسئولان وزارت نفت و دانشجویان دانشگاه‌ نفت اهواز حضور دارند.

وی تصریح کرد: دانشجویان و خانواده‌های شهدا فردا جمعه در قالب کاروان 350 نفره، برای بازدید از مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس همچون شلمچه، اعزام می شوند.

دبیر پنجمین یادواره شهدای دانشگاه صنعت نفت با بیان اینکه برپایی نمایشگاه یادواره شهدای دانشگاه صنعت نفت در محل دانشکده از برنامه های جنبی پنجمین یادواره شهدای دانشگاه صنعت نفت است، گفت: در این نمایشگاه 11 غرفه ای آثار به جامانده از شهیدان این دانشگاه به نمایش در آمده است.
 
کد مطلب 1554980

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