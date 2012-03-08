مهمترین اولویت در بخش کشاورزی، اشتغال است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رهی صبح روز پنجشنبه در اولین جلسه ستاد کارگروه توسعه بخش کشاورزی استان سمنان، بیشترین مشکل استان در بخش کشاورزی را کمبود آب بیان کرد و گفت: مدیریت و استفاده بهینه از آب های موجود و نزولات آسمانی باید در اولویت این استان کم آب قرار گیرد.

رئیس ستاد اجرایی کارگروه توسعه بخش کشاورزی استان، آموزش و ارتقای بهره وران بخش کشاورزی، هماهنگی بین دستگاه های مربوطه، اعطای تسهیلات بانکی و حمایت از کشاورزان بخصوص جوانان تازه به عرصه آمده را از مهمترین راهکارهای ابتدایی ستاد کارگروه توسعه بخش کشاورزی استان برشمرد.

رهی در پایان اظهار داشت: سازو کار اعطای اراضی ملی و طبیعی باید به افرادی برسد که واقعا به آن نیاز داشته باشند و طوری قراردادها تنظیم شود که این اراضی به دست سودجویان و زمین خواران نیفتد.