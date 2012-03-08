به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام دکتر محمود تقی‌زاده در نشست علمی "شیعه‌شناسی؛ ضرورت‌ها و خلأ‌ها" که به همت انجمن علمی دانشجویی دانشکده شیعه‌شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد، با اشاره به بسترهای اسلام‌شناسی و شیعه‌پژوهی در غرب اظهار داشت: اسلام‌شناسی به‌طور رسمی در دو دپارتمان مطالعات خاورمیانه و دپارتمان مطالعات شرقی انجام می‌شود.



بررسی دپارتمان‌های شیعی در غرب



وی افزود: گاهی مطالعات شیعه‌شناسی و دپارتمان‌های زبان، ادبیات، تاریخ، مردم‌شناسی، انسان‌شناسی فرهنگی، معماری و باستان‌شناسی صورت می‌گیرد.



تقی‌زاده ادامه داد: از اینکه غالب مطالعات شیعه‌شناسی در دپارتمان‌های خاورمیانه و شرق‌شناسی ارائه می‌شود، متوجه می‌شویم که مطالعات اصلی در ضمن مطالعات سرزمینی و منطقه‌ای انجام می‌شود.



استاد دانشگاه قم تأکید کرد: بر این مبنا شناسایی ویژگی‌های اقلیمی و منابع طبیعی، محور مطالعات اسلام‌شناسی در غرب است و شناخت مردم و قوم و جمعیت همواره مقاصدی سیاسی و امنیتی‌اند که در غرب حال پی‌گیری هستند.



تقی‌زاده افزود: غرب از پروژه‌های دکتری با موضوعاتی نظیر"امنیت در فقه شیعه" حمایت می‌کند و شناخت از نظر آنان، به منظور کنترل و مدیریت صورت می‌پذیرد.



بررسی حوزه نظری دین‌شناسی غربی



پژوهشگر حوزه اسلام‌شناسی با اشاره به تاریخچه شکل‌گیری این مطالعات در غرب ادامه داد: این مطالعات اکثراً در سه قرن اخیر شکل گرفته است، مارکس عبارت مهمی را رواج داد که بنیان یک دانش و سرفصل یک رشته شد.



تقی‌زاده گفت: کارل مان‌هایم در کتاب خود با عنوان Ideology and utopia بیان داشته است که رابطه ایده‌ها با طبقات یک‌سویه است و همواره طبقه اجتماعی شما به شما فکر می‌دهد.



وی در ادامه افزود: حضرت امام باقر(ع) در حدیثی فرمودند: من عمل به ما علم، علّمه الله ما لم یعلم. علم تازه عمل تازه و عمل تازه علم تازه را تولید می‌کند.



رئیس مؤسسه شیعه‌شناسی ادامه داد: از این روست که غرب به منظور آشنایی با آموزه‌های شیعی، شرایط اجتماعی و محیطی آن را بررسی می‌کنند.



حجت‌الاسلام تقی‌زاده گفت: نباید با مطالعات آثار دینی غربیان، آنان را الهی دید، بلکه زیربنای فکری آنان این سه علم مذکور است. فریزر و تایلور معتقد بودند دین یک باقی‌مانده از قدیم است. فروید در کتاب آینده یک پنهان گفته است: متدینان انسان‌های وسواسی هستند و دین یک روان‌رنجوری بشری است.



بسیاری از مستشرقان از دو قرن گذشته به اسلام حمله کردند



وی با تاکید بر اینکه بسیاری از اندیشمندان مطرح جهان می‌خواهند به دین طعنه بزنند، ادامه داد: دکتر نصر در کتاب خود با عنوان جوان مسلمان و دنیای مدرن می‌گوید: غالب شرق‌شناسان غرب از دو قرن پیش به اسلام حمله کردند و تلاش کردند به مسلمانان یاد بدهند چگونه دین خود را بشناسند، با این توجیه که تمدن‌هایشان داروهای خواب‌آور بهتری می‌سازد.



تقی‌زاده نتیجه سخن را چنین بیان کرد: تشیع را می‌توان از تعلیمات رهبران آن شناخت و این بهترین راه است؛ در مطالعه تشیع از طریق مطالعه مردم جایی برای وحی و هدایت‌های الهی باقی نمی‌ماند.

