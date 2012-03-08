کشته و مجروح شدن 32 راهدار/ آمادگی برای اجرای طرح نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد صبح پنج شنبه در هفتمین همایش سراسری روسا و مدیران پلیس راهنمایی و رانندگی کشور؛اظهار داشت،معتقدیم ارتقاء سطح راهها و تبدیل راههای اصلی به بزرگراه ها با اعتماد مردم شدنی است.

وی در ادامه به سختی کار پلیس راهنمایی و رانندگی و ماموریت های گسترده پلیس راهور در مقاطع زمانی مختلف و تعامل همکاری وزارت راه و ناوگان حمل و نقل اعم از خطوط ریلی ،هوایی و جاده ای با پلیس تاکید کرد.

نیکزاد از جابجایی 60 میلیون نفرمسافر و حضور 11 هزار پرسنل راهداری و اکیپ سیار همچنین از 7هزارو هشتصد وسیله نقلیه سنگین در طرح نوروزی 91 خبر داد.

وزیر راه افزود: در سال جاری 32 نفر از راهداردر جاده ها مجروح که 6 نفر از آنها جان خود را در حین انجام ماموریت از دست دادند.

وی گفت : به لحاظ ارتقاء سطح جاده ها و افزوده شدن سفر ها و وسایل نقلیه نمی توان به روش سنتی بر ترافیک کنترل کرد .

وزیر راه به استفاده از فناوری های نوین در امر ایمنی آمدو شد و کنترل جاده ها بمنظور کاهش سوانح رانندگی تاکید کرد

وی با اشاره به اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی و انتقادهایی که در این رابطه صورت گرفته است گفت : اجرای قوانین جدید تخلفات رانندگی برای کسب درآمد پلیس راهور نمی باشد ما و پلیس بدنبال کسب درآمد نیستیم بلکه بدنبال اجرای قانون می باشیم.

نیکزاد با بیان افزایش دو برابر شدن خودروها و تقاضای سفر گفت : پلیس هرساله علی رغم افزایش های صورت گرفته توانست تعداد کشته های جاده ای را کاهش دهد.

وی در پایان تاکید کرد: نباید جاده ای ساخته شود که هیچ پاسگاهی برای راهور وجود نداشته باشد بلکه باید در زمان تحویل جاده ساختمانهایی بمنظور ایجاد پاسگاههای پلیس و راهداران جهت ارائه خدمات به شهروندان ساخته و تحویل سازمان مربوطه داده شود.



