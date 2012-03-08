کهگیلویه و بویراحمد بیشترین مددجویان تحت پوشش را در کشور دارد

عبدالمجید فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون حدود 95 هزار نفر از جمعیت این استان از خدمات کمیته امداد بهره مند هستند.

وی بیان کرد: این نهاد در سرفصل های مختلف برای پاسخگویی به مطالبات این افراد، نیازمند اعتبارات بیشتری است.

فرهادی فراهم کردن بسترهای اشتغالزایی برای مددجویان تحت پوشش این نهاد را یکی از مهمترین برنامه های کمیته امداد عنوان کرد و بیان داشت: تاکنون 13هزار و 802 خانوار با اعتبار ریالی معادل 496 میلیارد ریال در استان تسهیلات اشتغالزایی دریافت کرده اند.

وی اجرای 366 مورد فعالیتهای عمرانی نظیر احداث مسکن، سرویس های بهداشتی و تعمیرات جزئی و کلی مسکن مددجویان را از برنامه های سال آینده این نهاد عنوان کرد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) کهگیلویه و بویراحمد همچنین یادآور شد: در هفته احسان و نیکوکاری 498 پایگاه ثابت و سیار آماده دریافت کمکهای مردمی هستند.

وی افزود: این نهاد در جشن احسان و نیکوکاری سال گذشته یک میلیارد و 482 میلیون ریال درآمد داشت که امید است این رقم در جشن امسال افزایش یابد.

فرهادی اظهار امیدواری کرد: مردم نوع ‌دوست این استان با مشارکت گسترده در این جشن بزرگ، موجب شادی و برطرف شدن نیاز مددجویان بی ‌بضاعت شوند.