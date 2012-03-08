"تاج مهربونی" به دزفول می رود

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش تاج مهربونی از تولیدات مرکز آفرینشهای ادبی ایذه وابسته به حوزه هنری خوزستان به کارگردانی و نویسندگی بهنام رضایی و با بازی احسان آذربنیاد، بهنام رضایی، زنگنه، قیصری و رمضانی به جشنواره تئاتر کودک و نوجوان خوزستان راه یافته است.

تاج مهربونی داستان کودکانی را روایت می کند که در حال تمرین نمایش هستند و حضور دو ناشناس از زمانهای دور در سالن تمرین آنها رویدادهایی را رقم می زند. این نمایش برای رده سنی کودک نوجوانان آماده شده و به مدت 10 روز در شهرستان ایذه اجرا شده است.



جشنواره استانی تئاتر کودک و نوجوان با حضور 10 نمایش از تاریخ 20 اسفند تا 23 اسفند در شهرستان دزفول برگزار می شود.



همچنین نمایشگاه 10 روزه ای از آثار خوشنویسی علی شاولی در دانشگاه آزاد اسلامی ایذه برگزار می شود.



به همت مرکز آفرینشهای ادبی ایذه وابسته به حوزه هنری خوزستان و با همکاری دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان؛ 30 اثر خوشنویسی هنرمند علی شاولی با موضوع قرآن و عترت از 15 اسفند ماه در این نمایشگاه در معرض دید دانشجویان و اساتید قرار گرفته است.



این نمایشگاه تا 25 اسفند ماه ادامه خواهد داشت.

