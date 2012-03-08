فلک الافلاک میزبان موسیقی محلی لرستان/ برگزاری جشنواره آش محلی

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گودرزی صبح پنج شنبه در حاشیه جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در گفتگو با مهر با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای ایام تعطیلات نوروزی اظهار داشت: راه اندازی چهار نمایشگاه صنایع دستی در مرکز استان یکی از برنامه های در نظر گرفته شده است.

وی همچنین از ارسال جاذبه های استان در قالب بلوتوث به موبایل مسافران نوروزی خبر داد و بیان داشت: همچنین در این راستا سه دستگاه تلویزیون شهری به منظور معرفی قابلیت ها و جاذبه های استان در سطح شهر خرم آباد نصب خواهد شد.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان ادامه داد: به این منظور یک دستگاه تلویزیون شهری در نزدیکی قلعه فلک الافلاک به بهره برداری رسیده است.

گودرزی همچنین از تسطیح ورودی قلعه فلک الافلاک به منظور ایجاد پارکینگ به مساحت هزار و 200 مترمربع خبر داد و گفت: به منظور ایجاد فضایی مفرح و بانشاط جشنواره موسیقی سنتی در محل قلعه فلک الافلاک برگزار خواهد شد.

وی از برگزاری جشنواره آش محلی در محل خانه تایخی آخوند ابو خرم آباد نیز خبر داد و یادآور شد: همچنین به منظور معرفی جاذبه های استان در رسانه ملی یک کلیپ 53 ثانیه ای تهیه شده که به طور مستمر از شبکه افلاک پخش خواهد شد.

بنابر این گزارش، قلعه فلک الافلاک بر بلندای تپه ای باستانی و طبیعی در مرکز شهر خرم آباد واقع شده است و دارای هشت برج و دو حیاط مستطیل شکل بوده است.

ارتفاع بلندترین دیوار این قلعه سترگ و باشکوه تا سطح تپه پنج متر و 22 سانتی متر و مساحت کلی آن پنج هزار و سیصد متر مربع و پلان بنای این قلعه تاریخی به صورت هشت ضلعی نامنظم است.

ورودی قلعه فلک الافلاک در جبهه شمالی و در برج جنوب غربی به عرض 10 متر و 20 سانتی متر و ارتفاع سه متر ساخته شده و در ساخت این بنا از مصالحی چون خشت، آجر (قرمز و بزرگ)، ‌سنگ و ملات استفاده شده است.

از جمله نکات قابل تامل در این بنای بی نظیر وجود چاه قلعه به عمق 42 متر در حیاط اول و گریزگاه اضطراری در حیاط دوم است.

زیبایی و معماری شگفت انگیز قلعه فلک الافلاک موجب شده که این قلعه تاریخی و باستانی لرستان از سوی بسیاری از کارشناسان به عنوان یکی از شاهکارهای مهندسی و معماری دنیا لقب گیرد.

از زمان برپایی بنادر عهد ساسانی تا دوره های متاخر الحاقاتی به آن اضافه شده است (به خصوص در دوره صفوی و قاجار) و این اثر همان دژمعروف شاپورخواست است که در تاریخ ذکر شده است.

این قلعه به لحاظ موقعیت استراتژیکی خود در قرن چهارم هجری قمری به عنوان مقر حکومت آل حسنویه و گنجور در زمان آل بویه در آمد و از قرن ششم هجری پس از ساخته شدن شهر جدید خرم آباد این قلعه نیز بنام خرم آباد معروف شد و احتمالا نام فلک الافلاک در دوره قاجار به آن اطلاق شده است.

از بدو شکل گیری، این بنای عظیم و دیدنی تا به حال کاربریهای سیاسی، نظامی، خزانه سلطنتی، مقر حکومتی، پادگان نظامی و زندان سیاسی داشته است و اکنون نیز به عنوان موزه باستانشناسی، مردم شناسی و آزمایشگاه مرمت اشیا و چایخانه سنتی از آن استفاده می شود.

این بنای کم نظیر مربوط به دوره ساسانی است و به شماره 883 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.