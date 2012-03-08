بررسی آخرین وضعیت نظام "شش سه سه" آموزش متوسطه مناطق البرز

اکبر حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی جلسه ای، آخرین وضعیت استقرار نظام 3 -3-6 در حوزه معاونت آموزش متوسطه در مناطق این استان بررسی شد که این امر در راستای اهداف آموزشی و پرورشی صورت گرفته است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز ادامه داد: بررسی آخرین وضعیت فضا ونیروی انسانی و استقرار نظام3 -3-6 در حوزه معاونت آموزش متوسطه در مناطق از جمله موضوعات این جلسه بود.

این مسئول گفت: بررسی میزان تحقق شاخصها و اقدامات انجام شده در شش ماه ابتدای سال تحصیلی از دیگر موضوعات و اهداف جلسه یادشده بوده است.

بررسی عملکرد مناطق آموزشی تابعه در خصوص اجرای طرح مدارس برتر

حلیمی ادامه داد: همچنین این جلسه در راستای تحقق سایر اهداف از جمله بررسی و بحث در خصوص عملکرد مناطق آموزشی تابعه در خصوص اجرای طرح مدارس برتر برگزار شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز افزود: تجزیه و تحلیل نتایج امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 91 - 1390 از دیگر موارد در این زمینه بوده است.

این مسئول گفت: همچنین در جلسه یادشده، اقدامات انجام شده در خصوص مدارس هوشمند، کلاسهای تقویتی، فوق برنامه و کنکور نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز افزود: جلسه معاونان آموزش متوسطه مناطق تابعه استان البرز در مرکز آموزشی، رفاهی قلم برگزار شده است.