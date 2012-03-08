تعمیق باورهای دینی و شخصیت مذهبی جوانان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد محمودی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت نوزدهمین سالروز تاسیس کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور با بیان اینکه مسئولان باید در راستای تعمیق باورهای دینی و مذهبی به ویژه جوانان برنامه ریزی کرده و نقش آفرینی کنند.

وی بر لزوم استفاده از شیوه ها و روشهای جدید برای تعمیق باورهای جوانان و کشف و تقویت استعدادهای آنان تاکید کرد و ادامه داد: نباید جوانان، نخبگان، ورزشکاران تهی از معارف دینی در جامعه داشته بلکه باید با ایجاد زمینه حضور جوانان در مساجد به افزایش آگاهی و بصیرت آنها بیافزاییم.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی مساجد محوری ترین نقش را در ایجاد و رشد جامعه اسلامی بر عهده دارند، اظهار داشت: باید نقش مسجد در رشد و توسعه فرهنگی، اعتقادی، اجتماعی و اقتصادی کشور مورد توجه بوده و برنامه های مناسب و قابل توجهی در حوزه کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان ایجاد شده که می تواند در جذب سلایق مختلف تاثیرگذار باشد.

محمودی در ادامه بر لزوم تکریم جایگاه روحانیون به عنوان رکن استوار نظام و در سلسه مراتب ولی امر مسلمین تاکید کرد و گفت: دشمنان توطئه های بسیاری را برای دور کردن مردم از روحانیت و مسجد طراحی و اجرا کرده که باید در مقابل این توطئه ها هوشیار و دشمن را در این حوزه نیز شکست دهیم.

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی، هنری مساجد آذربایجان غربی هم در این مراسم از فعالیت 402 باب کانون فرهنگی و هنری در سطح استان خبر داد و گفت: از این تعداد 18 کانون در رشته های ورزش، مهدویت، قرآن، نماز، سمعی بصری، هنرهای تجسمی، شعر و ادبیات فعالیتهای تخصصی انجام داده که از این تعداد چهار باب امسال راه اندازی می شود.

حجت الاسلام محمد رضا بابازاده با اشاره به برنامه ریزی های ستاد عالی نظارت بر کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور در برنامه پنجساله پنجم توسعه برای راه اندازی حداکثری کانونهای فرهنگی هنری افزود: علاوه بر کانونهایی که به صورت سنتی راه اندازی شده، سه کانون دیجیتال مسجدی نیز در استان فعال بوده که امیدواریم تعداد این کانونها افزایش یابد.

وی اظهار داشت: امسال 128 سهمیه ایجاد کانون فرهنگی و هنری مساجد در آذربایجان غربی تخصیص یافته و هم اکنون همه کانونها راه اندازی شده ب در نظر گرفته شده بود که تمامی آنها با تلاش مسئولان و همراهی مردم به ویژه جوانان محقق شده است.

در این مراسم ضمن تجلیل از 60 نفر از فعالان فرهنگی حوزه مساجد آذربایجان غربی، سه مجموعه فرهنگی نفیس شامل لوح فشرده تفسیر همراه، کتاب نظامنامه جامع کتابخانه های مساجد کشور و کتاب مسجد، تراز اسلامی رونمایی شد.

لوح فشرده تفسیر همراه مجموعه ای نفیس از مطالب و آموزه های قرآنی شامل تفسیر آیات، ارائه نکته ها، ترجمه لغت های انتخابی، پیام های کاربردی یک آیه و متن کامل قرآن با ترجمه فارسی است که در مجموع سه هزار آیه از قرآن در موضوع های گوناگون را در بر گرفته و شامل متن کامل کتاب دو جلدی تفسیر همراه و تفسیر 27 جلدی نمونه نیز هست.

کتاب نظامنامه جامع کتابخانه های مساجد کشور در سه هزار نسخه و در 10 فصل با محوریت برنامه های کانون فرهنگی هنری مساجد طراحی شده است.