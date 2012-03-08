به گزارش خبرنگار مهر ، سید مهدی میرصالحی امروز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: مراحل ثبت جهانی فرش تبریز و هریس در سازمان جهانی وایپو که یکی سازمان‌های تابع سازمان ملل است در ژنو سویس در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه هفت نشان جغرافیایی از شهرستان‌های تبریز، خواجه، سراب، مهربان، هریس، بخشایش و آذرشهر از آذربایجان‌شرقی به ثبت ملی رسیده‌اند، اظهار کرد: در مرحله نخست پرونده اظهارنامه ثبت جهانی فرش‌های تبریز و هریس به سازمان وایپو ارسال می‌شود.

مدیر مالکیت معنوی و برندهای جهانی مرکز ملی فرش کشور افزود: مراحل ارسال اظهارنامه، بررسی و اعلام نتیجه نهایی برای ثبت جهانی حدود یک سال طول می‌کشد و پس از استعلام از 26 کشور عضو معاهده لیسبون ثبت جهانی صورت خواهد گرفت.

میرصالحی ادامه داد: هم‌اکنون جمهوری اسلامی ایران جزو 26 کشور عضو معاهده لیسبون، ثبت مالکیت معنوی و 86 کشور معاهده مادرید، ثبت علائم و برندهای تجاری در جهان است.

