34 درصد اعتبارات مشاغل خانگی فیروزه جذب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار فیروزه از جذب 34 درصد از اعتبارات مشاغل خانگی این شهرستان خبر داد.

محمدرضا حاجی زاده گفت: از مجموع 35 میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده شده به مشاغل خانگی شهرستان، تاکنون 34 میلیارد ریال جذب شده است.

وی با اشاره به تعهد ایجاد 200 شغل خانگی در شهرستان، افزود: تاکنون 963 کارت مشاغل خانگی برای متقاضیان صادر شده است.

وی همچنین از تحقق صد رصدی درصدی سهمیه فیروزه در ایجاد مشاغل غیر خانگی خبر داد و اظهار داشت: میزان تعهد ما ایجاد 460 شغل بوده است، اما تاکنون موفق به دریافت اطلاعات و معرفی 511 نفر به بانک های عامل شده ایم.

لزوم برنامه ریزی برای تجمیع اراضی کشاورزی گناباد

فرماندار گناباد بر لزوم برنامه ریزی برای تجمیع اراضی کشاورزی در گناباد تاکید کرد.

محمد صفایی تصریح کرد: از آنجا که شهرستان نیازمند فواید حاصل از اجرای این طرح از جمله کاهش مصرف منابع آبی و افزایش بهره وری تولید محصولات کشاورزی است، این طرح باید هرچه سریعتر در سایر روستاهای شهرستان اجرا شود.

وی تاکید کرد: در تغییر الگوهای کشت کنونی و تعریف الگوهای جدید در شهرستان باید وضعیت آب و هوای گناباد و نیز کمبود منابع آب لحاظ شود.

فرماندار گناباد همچنین از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خواست تا با توجه به شرایط مناسب حوزه سیاه کوه، برای اجرای طرح های آبخیزداری و نیز کاشت گونه های پایداری چون انجیر و سماق برنامه ریزی و تسهیلات لازم را ارایه کند.

زنگ نیکوکاری در مدارس فریمان به صدا درآمد

سرپرست فرمانداری فریمان در حاشیه نواختن زنگ نیکوکاری در یکی از مدارس شهرستان گفت: این تغییر رویکرد کمیته امداد و سوق یافتن آن به سمت اشتغال زایی برای محرومان، نه تنها حفظ عزت و کرامت انسانی آنان را موجب می شود بلکه امکان بهره مندی جامعه از توانمندی های این افراد را به همراه خواهد داشت.

مجتبی بزم آرا با اشاره به توصیه های مکرر اسلام در مورد اهمیت انفاق ادامه داد: هرچند نامگذاری هفته ای به نام احسان و نیکوکاری امری مبارک است، اما کمک به خانواده های محروم در هر لحظه و مکانی مقدور و لازم است.

سرپرست فرمانداری فریمان از مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان خواست تا با همکاری کمیته امداد امام(ره) پیام های فرهنگی و صندوق های کوچک جمع آوری صدقات را در اتاق تمامی کارکنان خود نصب کنند.

اردوهای راهیان نور مبتنی بر ارزش های دفاع مقدس است

فرماندار سرخس گفت: اردوهای راهیان نور حرکتی فرهنگی و مبتنی بر ارزش های دفاع مقدس بوده و یک جامعه رو به رشد هیچ گاه از فرهنگ ایثارگری و شهادت طلبی بی نیاز نخواهد بود.

علیرضا بوستانی تصریح کرد: حمایت دستگاه های اجرایی برای تحقق برنامه های شهرستان در این زمینه ضروری است.

وی با اشاره به سهمیه 200 نفری شهرستان سرخس برای اعزام به مناطق عملیاتی گفت: نخستین کاروان پنجم فروردین ماه و به مدت شش روز به این مناطق اعزام خواهد شد.

وی ادامه داد: تمهدیدات لازم برای انتقال و اسکان اعزام شدگان و نیز حضور یک امدادگر در هر اتوبوس اندیشیده شده است.