محمدحسین فروزان مهر در گفتگو با مهر از آخرین اقدامات صورت گرفته در زمینه اعزام نیروی کار به خارج کشور خبر داد و گفت: مجموعه فعالیت های مربوط به اعزام نیروی کار جهت تحقق اهداف سال 90، تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: با توجه به اهداف از پیش تعیین شده و اقدامات بخش خصوصی، برنامه اعزام 2800 نفر کارجو به خارج کشور نهایی شده است که البته این بخش از برنامه ها فقط مربوط به عملکرد خود کاریابی ها و گزارشات آنها است.

فروزان مهر خاطر نشان کرد: طبیعتا اقدامات مربوط به پروژه های پیمانکاری و تلاش های صورت گرفته در دیگر بخش ها که به اعزام نیروی کار به خارج کشور منجر می شود در این میزان وارد نشده است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود: طبق پیش بینی ها و آنچه که تاکنون مشاهده شده است تا پایان سال عملکرد اعزام نیروی کار به خارج کشور بیش از 5 هزار نفری خواهد بود که برای سال 90 برنامه ریزی شده بود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص برنامه ها و پیش بینی های سال آینده در زمینه اعزام نیروی کار به خارج کشور نیز گفت: این موضوع بستگی به وضعیت کشورهای نیروپذیر دارد ولی جزو تکالیفی است که حتما دنبال می کنیم.

به گفته فروزان مهر، اقدامات مربوط به اعزام نیروی کار به خارج کشور متاثر از عملکردهای بین المللی است. مانند اینکه برای سال جاری اعزام نیروی کار به برخی کشورها برنامه ریزی شده بود اما آن ظرفیت ها از سوی برخی کشورهای دیگر در حال پرشدن است.

این مقام مسئول وزارت تعاون، کار و رفاه، افزود: بحران اخیر اقتصادی در کشورهای اروپایی باعث شده است تا خیلی از کشورهای نیروپذیر اروپایی مجبور شوند تا متقاضیان کار خود را به کشورهای آفریقایی اعزام کنند.

وی با اشاره به استفاده حداکثری از ظرفیت های اشتغال نیروهای ایرانی در آفریقا، تاکید کرد: از لحاظ هدفگذاری عددی ممکن است برنامه جدیدی در سال آینده ارائه کنیم.

فروزان مهر، تصریح کرد: به صورت کلی عملکرد امسال و برآورد سال آینده و مجموعه پیش بینی ها می تواند نتیجه و وضعیت اعزام نیروی کار به خارج کشور در سال آینده را مشخص کند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: همچنین ممکن است تغییراتی نیز در انتخاب کشورهای هدف به وجود آید و به نسبت تغییرات بین المللی، شاخص های برنامه نیز تغییر یابد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: یکی دیگر از اولویت های این بخش مربوط به فعال سازی نمایندگی های ایران در خارج کشور است که اگر مانند پیش بینی ها کارها دنبال شود ممکن است از نظر کمی نیز وضعیت اعزام ها متفاوت شود.

فروزان مهر در پایان سخنانش به این موضوع نیز اشاره کرد که در هر صورت تصمیم نهایی برای اعزام نیروی کار به خارج کشور پس از جمع بندی اقدامات سال جاری و همچنین بر اساس متغیرهای موجود صورت خواهد گرفت.