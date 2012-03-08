پارسا در گفتگو با مهر: نقد جریان شناسی مقابله با خرافات و مدعیان دروغین در چناران برگزار می شود

چناران ـ خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی چناران از برگزاری نقد جریان شناسی مقابله با خرافات و مدعیان دروغین ویژه هیئات مذهبی و کانون مداحان در این شهرستان خبر داد.