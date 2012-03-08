نقد جریان شناسی مقابله با خرافات و مدعیان دروغین در چناران برگزار می شود

حجت الاسلام حسین مهدوی پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: مهمترین هدف از برگزاری این گارگاه مبارزه با تحریف و خرافات در آداب و رسوم انسانی است که ریشه در جهل دارد.
وی با باین اینکه این خرافات می تواند یکی از شیوه های جنگ نرم علیه مذهب استفاده شود، افزود: مدعیان دروغین در بحث مهدویت با ادعاهائی همچون دیدار با امام زمان(عج)، اطلاع از زمان ظهور سعی در گمراهی مردم دارند که با حضور اساتید برجسته استان شیوه های مقابله با این افراد مطرح خواهد شد.
حجت الاسلام مهدوی پارسا ضمن دعوت از تمام اقشارمردم خصوصأ جوانان ولائی تصریح کرد: دراین دوره از گارگاه ها که درروزهای، 21و22 اسفندماه در مدرسه قرآن برگزار می شود، بیش از 200 نفر از اعضای هیئات مذهبی حضور خواهند داشت.
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