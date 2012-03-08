عملکرد خبرگزاری مهر در انتخابات نهم ارزنده و قابل تقدیر بود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ثابت قدم وحید ظهر پنجشنبه با حضور در دفتر خبرگزاری مهر، از تلاشهای این خبرگزاری در راستای برگزاری موفق انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد.

وی تلاش و جدیدیت خبرنگاران را در راستای اهداف انقلاب، آرمان های امام (ره) و رهبری مورد توجه قرار داد و گفت: حضور بیش از 72 درصدی مردم این استان، درانتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، از دستاوردهای تلاش های موثر خبرنگاران زحمتکش، دلسوز و فعال تمامی رسانه های استان از جمله خبرگزاری مهر بود.

ثابت قدم وحید با بیان اینکه عملکرد خوب و موثر رسانه ها در انتخابات نهم، حماسه ملی و بزرگ 12 اسفند ماه را رقم زد اظهارداشت: حضور فعالانه و تلاش خالصانه اصحاب رسانه، نشانه بارز بصیرت و عقلانیت حاکم بر مطبوعات و خبرگزاری های این استان است.

وی نقش خبرنگاران را در تمامی عرصه های انقلاب اسلامی و در توسعه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی ستود و گفت: این همراهی جامعه را به سوی اهداف والای انقلاب اسلامی سوق می دهد.

در پایان این بازدید، لوح تقدیری از سوی معاونت سیاسی امنیتی استانداری خراسان شمالی و سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به خبرگزاری مهر اهداء شد.

در بازدید سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی از دفتر خبرگزاری این استان، معاون فرهنگی هنری و یکی از مشاروین این اداره کل، وی را همراهی می کردند.