محمد پیروز منش در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس اعلام فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین کشورمان، دیدارهای مرحله نهایی لیگ‌های والیبال نشسته مردان و بانوان کشور روزهای پایانی این هفته برگزار می شود.



وی با اشاره به زمان و میزبان برگزاری مرحله نهایی لیگ های دسته اول والیبال نشسته کشور، افزود: در واقع اوخر هفته جاری لیگ‌های والیبال نشسته مردان و بانوان جانباز و معلول کشور به میزبانی شهرهای تبریز و اصفهان برگزار می‌شود.



آغاز مرحله نهایی والیبال نشسته کشور از 19 اسفند



رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلولان قم عنوان داشت: دور نهایی از رقابت‌های لیگ دسته اول والیبال نشسته مردان باشگاه های کشور از روز جمعه نوزدهم اسفند ماه و به میزبانی هیئت ورزش های جانبازان و معلولین استان آذربایجان شرقی در تبریز برگزار می‌شود.



وی با اشاره به حضور تیم والیبال نشسته جانبازان و معلولین استان قم در این مرحله از رقابت ها، اضافه کرد: والیبالیست های جانباز و معلول قمی بعد از پشت سر گذاشتن موفق مراحل قبل، با امید فراوان به صعود به لیگ برتر والیبال نشسته با حریفان مسابقه می دهند.



پیروزمنش یاد آور شد: تیم والیبال نشسته جانبازان و معلولین جامعه نیکوتلاش نماینده قم در این فصل و این مرحله از رقابت ها است در حالی که باید با تیم های پیام مخابرات خراسان رضوی، هیئت دزفول و شهرداری تبریز به مصاف هم بروند.



رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلولین استان قم با اشاره به اهمیت موفقیت در این مرحله از رقابت های لیگ دسته اول والیبال نشسته باشگاه های کشور، تصریح کرد: دو تیم برتر این مسابقات جواز حضور در لیگ برتر سال آینده را کسب خواهند کرد.



قدرت‌نمایی والیبالیست‌های جانباز و معلول قم در مراحل قبل



وی افزود: والیبالیست‌های جانباز و معلول تیم جامعه نیکو تلاش قم در دور نخست مسابقات این فصل لیگ دسته اول والیبال نشسته باشگاه های کشور در قم میزبان تیم های مطرحی همچون هیئت گیلان، مازندران، سمنان و خوزستان بودند.



پیروزمنش بیان داشت: در پایان رقابت های این مرحله که به میزبانی هیئت ورزش های جانبازان و معلولین قم در سالن شهید رضائیان برگزار شد، تیم قم با کسب برتری مقابل حریفان خود به عنوان صدرنشین راهی مرحله دوم رقابت‌ها شد.



وی ادامه داد: مسابقات دور دوم والیبال نشسته قهرمانی لیگ دسته اول کشور نیز در بوشهر با قهرمانی تیم نیکو تلاش قم در بوشهر به پایان رسید، رقابت های که در آن تیم های شهرداری تبریز و هیئت جانبازان و معلولین بوشهر به ترتیب دوم و سوم شدند.



پیروزمنش افزود: مسابقات دور دوم والیبال نشسته گروه دوم کشور با حضورتیم های هیئت بوشهر، هیئت فارس، هیئت آق قلا، شهرداری تبریز و نیکوتلاش قم به صورت دوره ای در سالن انقلاب بوشهر بر گزار شد و دو تیم برتر این گروه به دور نهایی این مسابقات صعود کردند.

