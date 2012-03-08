473 مدرسه مازندران آماده اسکان فرهنگیان در نوروز است

محمدعلی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 259 کلاس درس در سطح استان جهت رزرواسیون اسکان نوروزی فرهنگیان در مازندران آماده شده است.

وی بیان داشت: در نوروز 91 از مجموع 473 مدرسه استان که آماده میزبانی و اسکان روزانه بیش از 15 هزار فرهنگی کشور است همکاران فرهنگی می توانند جهت ثبت نام و رزرو اینترنتی 44 مدرسه در سطح استان به نشانی www.eskan.medu.ir تا تاریخ 25 اسفند مراجعه و اقدام کنند.

وی تصریح کرد: مراجعان در زمان اسکان با در دست داشتن کارت شناسایی به آدرس ستاد اسکان آموزش و پرورش شهرستان مورد نظر به صورت حضوری مراجعه کنند.

ریس ستاد اسکان آموزش و پرورش مازندران افزود: در نوروز امسال 105 کلاس جهت رزرواسیون آماده شده بود که در نوروز امسال به 44 مدرسه با 259 کلاس افزایش پیدا نمود که با رشد 266 درصدی همراه بوده است.

امیری گفت: آمل، بابل، بابلسر، رامسر، بهشهر، نکا، گلوگاه، نور، نوشهر، چالوس، ساری (نواحی یک و دو)، فریدونکنار، تنکابن، قائم شهر، محمودآباد و عباس آباد نام ادارات آنان در ایام نوروز به اسکان مسافران می پردازند.

مدیر کل آموزش و پرورش مازندران بیان داشت: کلیه کلاس های رزرواسیون از گروه الف هستند.

وی، به تجهیز و آمادگی 10 مرکز بهداشتی درمانی اشاره کرد و گفت: این مراکز به صورت شبانه روزی در ایام تعطیلات نوروزی به مسافران و بیماران خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می دهند.

امیری تصریح کرد: فرهنگیانی که در ایام نوروز سال 91 قصد سفر به مازندران را دارند از بیست و هشتم اسفند ماه 90 تا دوازدهم فروردین 91 می توانند به ستاد اسکان در شهرستان ها و مناطق مازندران مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته آموزش و پرورش استان، پذیرای 226 هزار مهمان در ایام تعطیلات نوروز بوده است افزود: امسال پیش بینی می شود روزانه بیش از 15 هزار مسافر در ایام نوروز پذیرش شوند.

مدیر کل آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه امسال 473 مدرسه با سه هزار و 662 کلاس درس شناسنامه دار شدند افزود: هزار و 172کلاس با تجهیز یخچال، تلویزیون و سایر تجهیزات در گروه الف قرار دارند.

