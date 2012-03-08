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۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۰۴

انتشار جالب نتایج یک نظرسنجی در روزنامه هاآرتض

انتشار جالب نتایج یک نظرسنجی در روزنامه هاآرتض

یک روزنامه صهیونیستی در شماره امروز خود خبری را با تیتر "اغلب مردم اسرائیل مخالف حمله به ایران هستند" منتشر کرده اما در این خبر 15پاراگرافی فقط دو خط درباره نظر ساکنان سرزمین های اشغالی درباره ماجراجویی رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی مطلب نوشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه هارتض در این مطلب نوشته که "درنظرسنجی انجام شده اغلب مردم اسرائیل اعلام کردند که اگر آمریکا قصدی برای حمله به ایران ندارد، تل آویو نیز نباید به تنهایی دست به این کار بزند."

این خبر که در نسخه اینترنتی روزنامه هاآرتض به عنوان اولین مطلب دیده می شود با تیتر "اغلب اسرائیلی ها با حمله به ایران مخالف اند" منتشر شده، اما بیش از 90 درصد از مطالب موجود در این خبر درباره وضعیت احزاب سیاسی موجود در سرزمین های اشغالی در انتخابات آتی است.

بر اساس مطالب موجود دراین خبر حزب لیکود به رهبری "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر این رژیم، در انتخابات آتی شانس اول پیروزی خواهد بود.

کد مطلب 1555001

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