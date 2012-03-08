انتشار جالب نتایج یک نظرسنجی در روزنامه هاآرتض

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه هارتض در این مطلب نوشته که "درنظرسنجی انجام شده اغلب مردم اسرائیل اعلام کردند که اگر آمریکا قصدی برای حمله به ایران ندارد، تل آویو نیز نباید به تنهایی دست به این کار بزند."

این خبر که در نسخه اینترنتی روزنامه هاآرتض به عنوان اولین مطلب دیده می شود با تیتر "اغلب اسرائیلی ها با حمله به ایران مخالف اند" منتشر شده، اما بیش از 90 درصد از مطالب موجود در این خبر درباره وضعیت احزاب سیاسی موجود در سرزمین های اشغالی در انتخابات آتی است.

بر اساس مطالب موجود دراین خبر حزب لیکود به رهبری "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر این رژیم، در انتخابات آتی شانس اول پیروزی خواهد بود.