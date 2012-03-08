رشد 130 درصدی صادرات در خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قلی زاده صبح پنجشنبه در در آخرین جلسه کارگروه اقتصادی استان در سال جاری با بیان این مطلب گفت: خوشبختانه با همت تولید کنندگان و برگزاری نمایشگاه های مختلف در خراسان شمالی علاوه بر ایجاد انگیزه در حوزه های مختلف تولیدی و اقتصادی، روند صادرات در استان رو به رشد بوده است.

وی نگاه ویژه به بخش کشاورزی را با توجه به ظرفیت های بالای استان، از مهمترین اولویت های اقتصادی عنوان کرد و افزود: در بخش آبرسانی 8 هزار کیلومتر کانال های بتنی در استان مورد نیاز است و در حال حاضر بیش از 3هزار و 817 کیلومتر کانال با هدف آبرسانی به مزارع کشاورزی در حال ساخت است.

قلی زاده همچنین از ورود هیئت 25 نفره تجاری از کشور افغانستان در بیستم اسفندماه سال جاری به استان خبر داد و افزود: بازدیدها و مذاکرات بین تولیدکنندگان و اعضای گروه تجاری افغانستان در حوزه های مواد غذایی، کشاورزی، ساختمان و صنعت انجام خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد: ورود این هیئت تجاری از افغانستان، با توجه به موقعیت جغرافیایی استان و همچنین اشتراکات فرهنگی و مذهبی موجب توسعه مبادلات و رشد اقتصادی در استان و کشور خواهد شد.

