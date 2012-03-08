  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۱۸

قلی زاده خبر داد:

رشد 130 درصدی صادرات در خراسان شمالی

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی و بودجه استانداری خراسان شمالی گفت: خراسان شمالی با 148 میلیون دلار صادرات، در یازده ماه نخست امسال بیش از 130 درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قلی زاده صبح پنجشنبه در در آخرین جلسه کارگروه اقتصادی استان در سال جاری با بیان این مطلب گفت: خوشبختانه با همت تولید کنندگان و برگزاری نمایشگاه های مختلف در خراسان شمالی علاوه بر ایجاد انگیزه در حوزه های مختلف تولیدی و اقتصادی، روند صادرات در استان رو به رشد بوده است.

وی نگاه ویژه به بخش کشاورزی را با توجه به ظرفیت های بالای استان، از مهمترین اولویت های اقتصادی عنوان کرد و افزود: در بخش آبرسانی 8 هزار کیلومتر کانال های بتنی در استان مورد نیاز است و در حال حاضر بیش از 3هزار و 817 کیلومتر کانال با هدف آبرسانی به مزارع کشاورزی در حال ساخت است.

قلی زاده همچنین از ورود هیئت 25 نفره تجاری از کشور افغانستان در بیستم اسفندماه سال جاری به استان خبر داد و افزود: بازدیدها و مذاکرات بین تولیدکنندگان و اعضای گروه تجاری افغانستان در حوزه های مواد غذایی، کشاورزی، ساختمان و صنعت انجام خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد: ورود این هیئت تجاری از افغانستان، با توجه به موقعیت جغرافیایی استان و همچنین اشتراکات فرهنگی و مذهبی موجب توسعه مبادلات و رشد اقتصادی در استان و کشور خواهد شد.
 

کد مطلب 1555002

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها