به گزارش خبرنگار مهر ، داود ندیم امروز پنجشنبه با تأکید بر عزم جدی مجموعه شهرداری تبریز در اجرای طرحهای مشارکتی عقد قرارداد شده خاطرنشان کرد: هیچ طرح و پروژه مشارکتی وسرمایهگذاری عقد قرارداد شده شهرداری با بخش خصوصی به دست فراموشی سپرده نشده و پروژههای مذکور برابر توافقات انجام یافته و نیز برنامه زمانبندی شده در حال اجرا هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با پیچیده و ظریف خواندن موضوع سرمایهگذاری و اجرای طرحهای مشارکتی گفت: اجرای طرحها و پروژههای مشارکتی در حوزه مدیریت شهری دارای مراحل متعددی از جمله تفاهم ، توافق ، عقد قرارداد ، بررسی و تحلیل جزئیات و مراحل اجرای طرح از سوی نهادها و دستگاههای نظارتی نظیر شورای شهر و نیز اخذ تضامین ، اعطای تسهیلات و تعیین مدت زمان مشخص اجرایی است که هرکدام از این مراحل خود مستلزم صرف زمان میباشد و پس از اتمام و طی این مراحل به صورت فاز به فاز وارد فاز اجرایی میشود.
مدیر امور سرمایهگذاری و مشارکت شهرداری تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید مجدد بر جدیت مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر در اجرای طرحهای مشارکتی عقد قرارداد شده ، توفیقات حاصله طی سالهای گذشته در حوزه سرمایهگذاری کشور برای شهرداری تبریز را نتیجه و محصول نگاه توأم با تعامل و نیز بسترسازیهای کلان در این حوزه برشمرد و افزود: نتایج این نوع تفکر در برپایی همایشهای سرمایهگذاری دوم و سوم تبریز طی سالهای 88 و 90 و جذب بالغ بر 200 هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری بخش خصوصی در طرحها و پروژههای عمران شهری طی این دو همایش متجلی است.
وی با اعلام این که در چهار سال اخیر بیش از 120 قرارداد اجرای پروژه با مشارکت بخش خصوصی توسط شهرداری تبریز به مرحله اجرا و بهره برداری رسیده تاکید کرد: در این مدت هرساله بالغ بر هزار میلیارد ریال پروژه مشارکتی توسط شهرداری تبریز اجرا شده و در 6 ماه اول امسال نیز تعداد یازده پرونده به ارزش 2080 میلیارد تومان به مرحله قرارداد رسیده است.
مدیر امور سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری سومین همایش سرمایه گذاری در تیرماه امسال افزود: در این همایش 248 تفاهمنامه به ارزش 15 هزار میلیارد تومان به امضای شهردار تبریز و مشارکت کنندگان بخش خصوصی رسید که با آغاز مراحل اجرایی این پروژه ها شاهد تحولات چشمگیر در شهر تبریز خواهیم بود.
مهندس ندیم در عین حال با اشاره به مهمترین طرحها و پروژههای مشارکتی در دست اجرای شهرداری تبریز با همکاری بخش خصوصی افزود: پروژههایی چون مرکز تجارت جهانی ، هتل 5 ستاره لاله ، پروژه آیسان و دهها طرح دیگر با پیشرفت قابل قبولی در حال اجرا میباشند و علاوه بر آن چندین طرح دیگر نیز از جمله فاز اول شهرک نمایشگاهی مبلمان و خودرو ، مرکز خرید جواهر ، مرکز خرید الماس تبریز و چندین طرح دیگر به مرحله بهرهبرداری رسیدهاند و مابقی در بازه زمانی تعیین شده به اتمام خواهند رسید.
وی در خاتمه گفت: نتایج این حجم از سرمایهگذاریها در سالهای آینده در قالب توسعه پایدار تبریز نمایان خواهد شد.
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