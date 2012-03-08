برگزاری جشن درختکاری در شهر ماهدشت کرج

رئیس شورای اسلامی شهر ماهدشت در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: مراسم جشن درختکاری شهر ماهدشت باحضور جمعی از اعضای شورا و شهرداری شهر ماهدشت ، اقشار مختلف مردم و همچنین مدیران مدارس و دانشآموزان این شهر برگزار شد.
مهندس رمضان ابراهیمزاده افزود: یکی ار نکات جالب این مراسم حضور و همکاری پرشور دانشآموزان بود.
وی گفت: درختکاری و همچنین حفظ فضای سبز هر شهر از جمله ضروریات و اقدامات مهم یک شهرداری و همچنین مردم آن شهر است.
این مسئول گفت:حفظ فضای سبز و منابع طبیعی بهترین راه حل در راستای کنترل بیابان زدایی و داشتن شهر و مردمی سالم است که خوشبختانه مسئولین شهر ماهدشت این مهم را در اولویتهای کاری خود قرار دادهاند.
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