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۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۱۸

برگزاری جشن درختکاری در شهر ماهدشت کرج

برگزاری جشن درختکاری در شهر ماهدشت کرج

کرج - خبرگزاری مهر:مراسم جشن درختکاری شهر ماهدشت باحضور جمعی از مسئولین، اقشار مختلف مردم و همچنین دانش⁯آموزان مدارس این شهر برگزار شد.

رئیس شورای اسلامی شهر ماهدشت در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: مراسم جشن درختکاری شهر ماهدشت باحضور جمعی از اعضای شورا و شهرداری شهر ماهدشت ، اقشار مختلف مردم و همچنین مدیران مدارس و دانش⁯آموزان این شهر برگزار شد.

مهندس رمضان ابراهیم⁯زاده افزود: یکی ار نکات جالب این مراسم حضور و همکاری پرشور دانش⁯آموزان بود.

وی گفت: درختکاری و همچنین حفظ فضای سبز هر شهر از جمله ضروریات و اقدامات مهم یک شهرداری و همچنین مردم آن شهر است.

این مسئول گفت:حفظ فضای سبز و منابع طبیعی بهترین راه حل در راستای کنترل بیابان زدایی و داشتن شهر و مردمی سالم است که خوشبختانه مسئولین شهر ماهدشت این مهم را در اولویت⁯های کاری خود قرار داده⁯اند.

کد مطلب 1555004

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