برگزاری جشن درختکاری در شهر ماهدشت کرج

رئیس شورای اسلامی شهر ماهدشت در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: مراسم جشن درختکاری شهر ماهدشت باحضور جمعی از اعضای شورا و شهرداری شهر ماهدشت ، اقشار مختلف مردم و همچنین مدیران مدارس و دانش⁯آموزان این شهر برگزار شد.

مهندس رمضان ابراهیم⁯زاده افزود: یکی ار نکات جالب این مراسم حضور و همکاری پرشور دانش⁯آموزان بود.

وی گفت: درختکاری و همچنین حفظ فضای سبز هر شهر از جمله ضروریات و اقدامات مهم یک شهرداری و همچنین مردم آن شهر است.