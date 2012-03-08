قهرمانان بین المللی و ملی کاراته علی آبادکتول تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم احمدی معاون فرماندار علی آبادکتول ظهر پنجشنبه در این مراسم گفت: برای قهرمانان ما افتخار است که نام بسیجی را دارند و در عرصه های بین المللی به خوبی می درخشند.

وی اظهار داشت: ایجاد پایگاههای استعدادیابی کاراته گلستان در علی آبادکتول نقش مهمی در رشد استعدادهای ورزشی شهرستان دارد.

رحمت الله نوروزی نماینده منتخب مردم شهرستان در مجلس نیز گفت: حمایت از ورزشکارن و بخش ورزش و جوانان شهرستان را در برنامه کاری خود دارم و به جد پیگیری می کنم.

در این مراسم از مقداد ماهری قهرمان کاتا در عرصه های بین المللی و ملی و دیگر قهرمانان آسیایی و کشوری کاراته تقدیر شد.

علی آبادکتول در 42 کیلومتری شرق گرگان واقع شده است.