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۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۰۵

قهرمانان بین المللی و ملی کاراته علی آبادکتول تجلیل شدند

قهرمانان بین المللی و ملی کاراته علی آبادکتول تجلیل شدند

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: قهرمانان ملی و بین المللی کاراته علی آباد کتول با حضور مسئولان تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم احمدی معاون فرماندار علی آبادکتول ظهر پنجشنبه در  این مراسم گفت: برای قهرمانان ما افتخار است که نام بسیجی را دارند و در عرصه های بین المللی به خوبی می درخشند.

وی اظهار داشت: ایجاد پایگاههای استعدادیابی کاراته گلستان در علی آبادکتول نقش مهمی در رشد استعدادهای ورزشی شهرستان دارد.

رحمت الله نوروزی نماینده منتخب مردم شهرستان در مجلس نیز گفت: حمایت از ورزشکارن و بخش ورزش و جوانان شهرستان را در برنامه کاری خود دارم و به جد پیگیری می کنم.

در این مراسم از مقداد ماهری قهرمان کاتا در عرصه های بین المللی و ملی و دیگر قهرمانان آسیایی و کشوری کاراته تقدیر شد.

علی آبادکتول در 42 کیلومتری شرق گرگان واقع شده است.

کد مطلب 1555006

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