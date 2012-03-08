عاطفه فیروز رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برنامه های نهاد امور بانوان در سفر چهارم هیئت دولت به استان البرز با اشاره به تشکیل جلسه هماهنگی مشاوران بانوان دستگاههای استان گفت: با هماهنگی های انجام شده با مدیر کل آموزش و پژوهش استانداری البرز برنامه های ویژه ای برای این سفر پیش بینی شده است.

وی افزود: در این جلسه بر استفاده از ظرفیت ها و امکانات دستگاهها برای حضور بانوان در روز سفر تاکید شد.

رنجبر گفت: در این برنامه سعی شده با مریم مجتهدزاده مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به منظور طرح مشکلات و بررسی خلاء های موجود در امور زنان در استان البرز دیداری تتنظیم شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری البرز نشست با مشاوران بانوان دستگاه ها، نشست با کار آفرینان نمونه استان و نشست با جامعه دانشگاهیان و حوزویان استان را از جمله برنامه های در نظر گرفته شده برشمرد.

رنجبر افزود: بازدید از کارگروه های تولیدی که در اشتغال زایی اقدامات مؤثر و موفقی انجام داده اند از دیگر برنامه های مهم پیش بینی شده در سفر دور چهارم احمدی نژاد به استان البرز است.

وی همچنین یادآور شد: دیدار با خانواده شهدا نیز در برنامه های تدوین شده قرار دارد تا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، مشکلات خانوادههای آنها مطرح و بررسی شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری البرز ابراز امیدواری کرد که این برنامه ها در سفر هیئت دولت اجرا شود.



