به گزارش خبرنگار مهر، یونس عالیپور صبح پنج شنبه در مراسم گشایش مرحله دوم نمایشگاه بهاره در محل دائمی نمایشگاههای استان گفت: نمایشگاههای بهاره از لحاظ مکانی رشد صد در صدی داشته است.
توزیع گسترده انواع خشکبار و گوشت
وی با اعلام این مطلب که نمایشگاههای بهاره در محل مجتمع امام خمینی(ره) و پردیسان همزمان با این نمایشگاه مشغول خدمات رسانی به همشهریان هستند، گفت: نمایشگاه دیگری نیز روز شنبه بیستم اسفندماه در منطقه نیروگاه افتتاح میشود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم با بیان اینکه در این نمایشگاه 170 غرفه راه اندازی شده است، بیان داشت: اقلامی مانند انواع خشکبار، حبوبات، روغن، برنج و گوشت سفید و قرمز در این نمایشگاه با 20 درصد تحفیف ارائه میشود.
وی با تاکید بر اینکه توزیع مرغ گرم در هیچ یک از نمایشگاههای بهاره کشور اتفاق نیافتاده است، بیان داشت: این مرغ نسبت به تعرفههای غیر دولتی از 500 تومان یارانه استانداری قم برخورداراست.
عالی پور از توزیع گوشت قرمز به قیمت 93 هزار ریال خبر داد و گفت: توزیع برنج تایلندی کیلویی 800 تومان و برنج هندی کیلویی 1900 تومان را در نمایشگاه بهاره آغاز کردهایم.
نمایشگاههای بهاره تاثیر مثبتی در کنترل بازار داشته است
وی با تاکید بر اینکه روزانه حداقل 50 هزار نفر از نمایشگاه مستقر در محل دائمی نمایشگاههای قم بازدید و خرید دارند، اظهار داشت: سازمان صنعت آمادگی داشت با ایجاد غرفهها و فروشگاههای ویژه فروش طرح 1000 غرفه در استان را اجرا کند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، با اعلام این مطلب که برپایی این نمایشگاه اثر روانی مثبتی در کنترل قیمت بازار استان داشته است، گفت: از حدود 25 اسفندماه نیز توزیع وسیع سیب و پرتقال در 50 غرفه در سطح شهر انجام خواهد گرفت.
انتقاد از نبود نمایشگاههای استاندارد
وی از احداث نخستین شهرک خصوصی نمایشگاهی در استان قم خبر داد و گفت: متاسفانه یکی از مشکلات مهم استان قم نبود مکان نمایشگاهی کافی و استاندارد است که سبب ایجاد ترافیک و اذیت مردم شده است.
عالیپور افزود: در نظر داریم نمایشگاهی از ابتدای اتوبان قم - تهران تا حوالی شهرک چاپ برای محیطهای نمایشگاهی استان طراحی و احداث کنیم.
وی در پایان با اعلام این مطلب که نمایشگاههای بهاره قم از ساعت 10 صبح تا 10 شب یکسره باز است از زحمات و تلاشهای مجامع امور صنفی و دیگر متولیان نمایشگاهی تقدیر کرد.
عالیپور خبر داد:
توزیع گسترده مرغ گرم یارانهای در نمایشگاه بهاره قم/ احداث نخستین نمایشگاه خصوصی کشور
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم از توزیع گسترده مرغ گرم به قیمت 3570 تومان در نمایشگاه بهاره قم خبر داد و گفت: با دستور استاندار قم برای نخستین بار در سطح نمایشگاههای بهاره در کشور مرغ یارانهای گرم توزیع میکنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، یونس عالیپور صبح پنج شنبه در مراسم گشایش مرحله دوم نمایشگاه بهاره در محل دائمی نمایشگاههای استان گفت: نمایشگاههای بهاره از لحاظ مکانی رشد صد در صدی داشته است.
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