برگزاری کنگره قرآنی مراکز استعدادهای درخشان گیلان/ لزوم انس با کتاب الهی

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر کنگره قرآنی مراکز استعدادهای درخشان استان ظهر پنجشنبه در این مراسم گفت: در این جشنواره 138 نفر از دانش آموزان مقاطع راهنمایی و متوسطه سمپاد در چهار رشته حفظ، حفظ ویژه، قرائت و مفاهیم رقابت می کنند.

نیره دو گوهرانی افزود: در این دوره از مسابقات قرآنی، دانش آموزان برگزیده شهرستانی مراکز استعدادهای درخشان (سمپاد) به مرحله استانی راه یافته اند.

وی همچنین اظهارداشت: این کنگره با هدف رشد و تربیت همزمان آموزشهای علمی و موضوعات مذهبی و اسلامی است.

دبیربیست و یکمین کنگره قرآنی مراکز استعدادهای درخشان گیلان گفت: همان گونه که این دانش آموزان در موضوعات علمی پیشرو هستند باید در زمینه تربیت و مسائل مذهبی نیز پیشرو باشند.

وی افزود: گیلان دارای 10 مرکز استعدادهای درخشان در چهار منطقه آموزشی شامل ناحیه یک رشت، تالش، لنگرود و لاهیجان است.

دو گوهرانی اظهارداشت: دراین دوره از مسابقات 78 نفر از برگزیدگان دختر و پسر برای رقابت در مرحله قطبی کشوری راه می یابند.

نماینده سمپاد ( سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ) اداره کل آموزش و پرورش گیلان ادامه داد: دراین دوره 12 نفر از داوران، قضاوت مسابقات را بر عهده دارند.

وی همچنین یکی از دلایل پیروزی کشور اسلامی ایران بر همه دشمنان و مقابله با توطئه ‌های آنها را انس با قرآن دانست و یادآورشد: کسانی ‌که با قرآن انس دارند در مقابل دشمنان از خود ایستادگی نشان می ‌دهند.