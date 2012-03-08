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۱۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۲۶

برگزاری کنگره قرآنی مراکز استعدادهای درخشان گیلان/ لزوم انس با کتاب الهی

برگزاری کنگره قرآنی مراکز استعدادهای درخشان گیلان/ لزوم انس با کتاب الهی

رشت - خبرگزاری مهر: مرحله استانی بیست و یکمین کنگره قرآنی مراکز استعدادهای درخشان گیلان در دبیرستان میرزا کوچک خان رشت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر کنگره قرآنی مراکز استعدادهای درخشان استان ظهر پنجشنبه در این مراسم گفت: در این جشنواره 138 نفر از دانش آموزان مقاطع راهنمایی و متوسطه سمپاد در چهار رشته حفظ، حفظ ویژه، قرائت و مفاهیم رقابت می کنند.

نیره دو گوهرانی افزود: در این دوره از مسابقات قرآنی، دانش آموزان برگزیده شهرستانی مراکز استعدادهای درخشان (سمپاد) به مرحله استانی راه یافته اند.

وی همچنین اظهارداشت: این کنگره با هدف رشد و تربیت همزمان آموزشهای علمی و موضوعات مذهبی و اسلامی است.

دبیربیست و یکمین کنگره قرآنی مراکز استعدادهای درخشان گیلان گفت: همان گونه که این دانش آموزان در موضوعات علمی پیشرو هستند باید در زمینه تربیت و مسائل مذهبی نیز پیشرو باشند.

وی افزود: گیلان دارای 10 مرکز استعدادهای درخشان در چهار منطقه آموزشی شامل ناحیه یک رشت، تالش، لنگرود و لاهیجان است.

دو گوهرانی اظهارداشت: دراین دوره از مسابقات 78 نفر از برگزیدگان دختر و پسر برای رقابت در مرحله قطبی کشوری راه می یابند.

نماینده سمپاد ( سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ) اداره کل آموزش و پرورش گیلان ادامه داد: دراین دوره 12 نفر از داوران، قضاوت مسابقات را بر عهده دارند.

وی همچنین یکی از دلایل پیروزی کشور اسلامی ایران بر همه دشمنان و مقابله با توطئه ‌های آنها را انس با قرآن دانست و یادآورشد: کسانی ‌که با قرآن انس دارند در مقابل دشمنان از خود ایستادگی نشان می ‌دهند.

کد مطلب 1555013

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