25 پروژه عمرانی در آبسرد تعریف شد/ کمبود خانه عالم در دماوند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا ربیعی افزود: مهمترین سیاستهای قابل پیگیری شهردار آبسرد در بودجه سال آتی شهرداری، توجه به پروژه‏های نیمه ‏تمام عمرانی سنوات گذشته، بهبود وضع عبور و مرور شهر، بهبود فضای شهری، سعی در نزدیکی به استانداردهای شهرنشینی و احیای بافت فرسوده شهری است.

وی بیان داشت: نکته حائز اهمیت در این میان، همیاری و همدلی شهروندان شهر آبسرد در پرداخت به موقع عوارض است.

ربیعی ادامه داد: نهادی مانند شهرداری صرفاً در سایه همیاری شهروندان می‏ تواند برنامه‏های مدیریت شهری خود را جامه عمل بپوشاند.

بیمه 3100 هکتار از باغات دماوند

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دماوند از قرار گرفتن نزدیک به سه هزار و 100 هکتار از باغات این شهرستان تحت حمایت بیمه کشاورزی خبر داد.

حمیدرضا خلیلی اظهار داشت: شهرستان دماوند همچنان رتبه نخست بیمه باغات کشاورزی در سطح استان تهران را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: سال 88 نزدیک به دو هزار 589 هکتار از باغات شهرستان دماوند تحت حمایت بیمه کشاورزی قرار گرفته بود.

خلیلی بیان داشت: اما این مهم در سایه تلاشهای شبانه‏ روزی مأموران جهاد کشاورزی در بخش اداره باغات و مسئولان شرکتهای بیمه‏گر باغات دماوند در سال جاری به سه هزار و 100 هکتار افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: بیمه از ملزومات امروز کشاورزی است و این فعالیت دیگر آن صنعت قدیمی و سنتی نیست.

کمبود خانه عالم در دماوند

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دماوند از کمبود خانه عالم در این شهرستان خبر داد.

حجت‏الاسلام محسن کرمانی با اشاره به کمبود خانه عالم در چند روستای پرجمعیت شهرستان دماوند اظهار داشت: شهرستان دماوند در چند روستای مرکز جمعیتی خود از داشتن خانه عالم محروم است.

وی ادامه داد: در بودجه سال 90 اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دماوند، احداث سه خانه عالم در مناطق روستایی "آرو"، "بیدک" و "گرماب‏سرد" پیش‏بینی شده است.

کرمانی بیان داشت: در آرو، زمین مورد نیاز برای احداث خانه عالم خریداری و تسطیح شد، خانه عالم روستای گرماب‏سرد نیز به اتمام رسید؛ ولی در بیدک هنوز کار خاصی انجام نشده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دماوند افزود: برای سال 91 نیز مناطقی برای احداث خانه عالم مشخص شده‏اند و باید منتظر تخصیص بودجه آنها بود.

بودجه پیشنهادی شهرداری آبسرد 53 میلیارد ریال است

مسئول امور مالی شهرداری آبسرد گفت: بودجه پیشنهادی شهرداری آبسرد برای سال 91، 53 میلیارد و 200 میلیون ریال است.

غلامرضا ربیعی افزود: تهیه و تنظیم بودجه از مفاهیم اساسی مدیریت مالی شهرداریها به شمار می‏آید و در واقع برنامه جامع یک سال این نهاد خدماتی و عمرانی را رقم می ‏زند.

وی بیان داشت: با عنایت به این مهم، در بودجه 91 همه خدمات، فعالیتها و اقداماتی که باید در طول سال مالی انجام شود، همراه با برآورد منابع و مخارج صورت می ‏گیرد.

مسئول امور مالی شهرداری آبسرد اضافه کرد: از این رو، باید ظرفیت شهر و درآمدهای قابل وصول در بودجه برآورد، پیش‏بینی و به تناسب درآمدهای موجود هزینه‏های شهر مشخص شود و پس از تصویب شورای اسلامی قابلیت اجرا داشته باشد.

نگاه یکسان به دماوند و سایر نقاط استان مشکل ‏ساز شده است

رئیس آموزش و پرورش شهرستان دماوند گفت: با وجود برودت دمای مناطق سردسیری دماوند و همچنین پراکندگی جغرافیایی نقاط مسکونی آن، نگاه یکسان به آموزش و پرورش دماوند و سایر نقاط استان تهران مشکل ‏ساز شده است.

قاسم حسینی در جمع فرهنگیان شهرستان دماوند افزود: استقرار در نواحی سردسیری، مناطق کوهستانی و پراکندگی جمعیت از جمله مشکلات ذاتی شهرستان دماوند در بخش آموزشی است.

وی ادامه داد: طول مدت سرمای زمستان دماوند بیش از سایر نقاط استان تهران است؛ اما با این وجود، ‏ آموزش و پرورش نگاه یکسانی به همه مدارس سطح استان تهران دارد.

حسینی، شهرستان دماوند را منطقه‏ای محروم خواند و یادآور شد: شاید دماوند شهرستانی در 50 کیلومتری پایتخت قلمداد شود؛ اما متاسفانه محرومیت بر امکانات زیربنایی آموزشی این خطه سایه می‏افکند.