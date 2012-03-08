25 پروژه عمرانی در آبسرد تعریف شد/ کمبود خانه عالم در دماوند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا ربیعی افزود: مهمترین سیاستهای قابل پیگیری شهردار آبسرد در بودجه سال آتی شهرداری، توجه به پروژههای نیمه تمام عمرانی سنوات گذشته، بهبود وضع عبور و مرور شهر، بهبود فضای شهری، سعی در نزدیکی به استانداردهای شهرنشینی و احیای بافت فرسوده شهری است.
وی بیان داشت: نکته حائز اهمیت در این میان، همیاری و همدلی شهروندان شهر آبسرد در پرداخت به موقع عوارض است.
ربیعی ادامه داد: نهادی مانند شهرداری صرفاً در سایه همیاری شهروندان می تواند برنامههای مدیریت شهری خود را جامه عمل بپوشاند.
بیمه 3100 هکتار از باغات دماوند
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دماوند از قرار گرفتن نزدیک به سه هزار و 100 هکتار از باغات این شهرستان تحت حمایت بیمه کشاورزی خبر داد.
حمیدرضا خلیلی اظهار داشت: شهرستان دماوند همچنان رتبه نخست بیمه باغات کشاورزی در سطح استان تهران را به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: سال 88 نزدیک به دو هزار 589 هکتار از باغات شهرستان دماوند تحت حمایت بیمه کشاورزی قرار گرفته بود.
خلیلی بیان داشت: اما این مهم در سایه تلاشهای شبانه روزی مأموران جهاد کشاورزی در بخش اداره باغات و مسئولان شرکتهای بیمهگر باغات دماوند در سال جاری به سه هزار و 100 هکتار افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: بیمه از ملزومات امروز کشاورزی است و این فعالیت دیگر آن صنعت قدیمی و سنتی نیست.
کمبود خانه عالم در دماوند
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دماوند از کمبود خانه عالم در این شهرستان خبر داد.
حجتالاسلام محسن کرمانی با اشاره به کمبود خانه عالم در چند روستای پرجمعیت شهرستان دماوند اظهار داشت: شهرستان دماوند در چند روستای مرکز جمعیتی خود از داشتن خانه عالم محروم است.
وی ادامه داد: در بودجه سال 90 اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دماوند، احداث سه خانه عالم در مناطق روستایی "آرو"، "بیدک" و "گرمابسرد" پیشبینی شده است.
کرمانی بیان داشت: در آرو، زمین مورد نیاز برای احداث خانه عالم خریداری و تسطیح شد، خانه عالم روستای گرمابسرد نیز به اتمام رسید؛ ولی در بیدک هنوز کار خاصی انجام نشده است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دماوند افزود: برای سال 91 نیز مناطقی برای احداث خانه عالم مشخص شدهاند و باید منتظر تخصیص بودجه آنها بود.
بودجه پیشنهادی شهرداری آبسرد 53 میلیارد ریال است
مسئول امور مالی شهرداری آبسرد گفت: بودجه پیشنهادی شهرداری آبسرد برای سال 91، 53 میلیارد و 200 میلیون ریال است.
غلامرضا ربیعی افزود: تهیه و تنظیم بودجه از مفاهیم اساسی مدیریت مالی شهرداریها به شمار میآید و در واقع برنامه جامع یک سال این نهاد خدماتی و عمرانی را رقم می زند.
وی بیان داشت: با عنایت به این مهم، در بودجه 91 همه خدمات، فعالیتها و اقداماتی که باید در طول سال مالی انجام شود، همراه با برآورد منابع و مخارج صورت می گیرد.
مسئول امور مالی شهرداری آبسرد اضافه کرد: از این رو، باید ظرفیت شهر و درآمدهای قابل وصول در بودجه برآورد، پیشبینی و به تناسب درآمدهای موجود هزینههای شهر مشخص شود و پس از تصویب شورای اسلامی قابلیت اجرا داشته باشد.
نگاه یکسان به دماوند و سایر نقاط استان مشکل ساز شده است
رئیس آموزش و پرورش شهرستان دماوند گفت: با وجود برودت دمای مناطق سردسیری دماوند و همچنین پراکندگی جغرافیایی نقاط مسکونی آن، نگاه یکسان به آموزش و پرورش دماوند و سایر نقاط استان تهران مشکل ساز شده است.
قاسم حسینی در جمع فرهنگیان شهرستان دماوند افزود: استقرار در نواحی سردسیری، مناطق کوهستانی و پراکندگی جمعیت از جمله مشکلات ذاتی شهرستان دماوند در بخش آموزشی است.
وی ادامه داد: طول مدت سرمای زمستان دماوند بیش از سایر نقاط استان تهران است؛ اما با این وجود، آموزش و پرورش نگاه یکسانی به همه مدارس سطح استان تهران دارد.
حسینی، شهرستان دماوند را منطقهای محروم خواند و یادآور شد: شاید دماوند شهرستانی در 50 کیلومتری پایتخت قلمداد شود؛ اما متاسفانه محرومیت بر امکانات زیربنایی آموزشی این خطه سایه میافکند.
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