43 مدرسه رامسر از فرهنگیان پذیرایی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رسول حیدرپور ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای اسکان میهمانان فرهنگی در ایام نوروز، 43 مدرسه با 360 کلاس درس آماده سازی و تجهیز شده است.

مدیر آموزش و پرورش رامسر بیان داشت: طرح اسکان فرهنگیان از 29 اسفند شروع و تا 12 فروردین سال 91 ادامه خواهد داشت.

وی اظهار داشت: با توجه به زیبایی های کم نظیر رامسر، نزدیکی جنگل و دریا، آثار تاریخی و طبیعی فراوان، مناطق ییلاقی قابل دسترس، آبگرم های معدنی با خواص درمانی بیشترین حجم مسافران و گردشگران را به خود اختصاص می دهد به گونه ای که در نوروز و تابستان سالجاری حدود 100 هزار مسافر فرهنگی در مدارس این شهرستان نمونه گردشگری اسکان داده شدند.

حیدرپور گفت: آموزش و پرورش رامسر همه ساله از نظر تعداد پذیرش و اسکان مسافران فرهنگی رتبه نخست استان را به خود اختصاص می دهد.

وی گفت:همکاران فرهنگی می توانند جهت ثبت نام و رزرو اینترنتی به آدرس www.eskan.medu.ir تا تاریخ 25 اسفند مراجعه و اقدام و در زمان آغاز طرح اسکان با در دست داشتن کارت شناسایی به میدان انقلاب، کوچه شهید نوربخش (کشاورزی)جنب کتابخانه عمومی فرید، ستاد اسکان آموزش و پرورش شهرستان رامسر به صورت حضوری مراجعه کنند.

حیدرپور افزود: شماره تلفن 01925225115 آماده پاسخگویی به سئوالات مسافران فرهنگی است.

